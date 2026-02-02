Yasmin Awad, primele declarații după ce a părăsit Survivor în lacrimi: „Mi-au fost detectate niște bacterii în stomac” / Exclusiv

Yasmin Awad a părăsit Survivor, show-ul de la Antena 1, din cauza unor probleme de sănătate. Concurenta a plecat din competiție cu lacrimi în ochi.
Săptămâna trecută, Yasmin Awad a revenit de la controlul medical, iar veștile au fost dure – a trebuit să părăsească competiția Survivor pentru a reveni în țară, cât mai rapid, și a se ocupa de un tratament corespunzător. Concurenta, a cărei flacăra s-a stins, a părăsit competiția, cu lacrimi în ochi, și și-a luat rămas bun de la trib.
Yasmin Awad a părăsit Survivor: „Plecarea din show pe baza motivelor medicale nu era modul în care speram să părăsesc competiția. Voiam să plec prin luptă”
Yasmin Awad a povestit despre experiența Survivor, dar și cum se simte acum, din punct de vedere al sănătății, în interviul pentru Unica.ro. Show-ul Survivor poate fi urmărit în fiecare vineri, de la 20:30, sâmbătă și duminică, de la 20:00, la Antena 1 și pe AntenaPLAY.
Yasmin Awad: Din păcate, la spital mi-au fost detectate niște bacterii în stomac, care, în combinație cu lipsa mâncării, oboseala și lipsa odihnei, au accentuat simptomele ulcerului care s-a reactivat. În prezent, urmez un tratament, mănânc și mă odihnesc.
Yasmin Awad: Am plâns de dor, de drag, din dezamăgire. La Survivor am redescoperit o Yasmin pe care o cam uitasem, iar plecarea din show pe baza motivelor medicale nu era modul în care speram să părăsesc competiția. Voiam să plec prin luptă!
Crezi că vei ține legătura cu cineva din tribul tău? Sau ce a fost acolo, rămâne în show?
Yasmin Awad: Cu siguranță voi ține legătura cu tribul. Toți vom servi o masă gustoasă imediat ce se termină competiția. Ne unesc amintiri care ne vor urma mulți ani de acum înainte. Toate experiențele comune merită onorate!
Ți-ar plăcea să mai participi și în alte formate TV?
Yasmin Awad: Da, mi-ar plăcea! Acestea mi se par foarte distractive. Sunt experiențe pe care nu le poți trăi în alt fel. Sunt recunoscătoare pentru oportunitățile și aventurile care îmi ies în cale. De fiecare dată când accept provocări, simt că mă dezvolt.
Foto: Antena 1
