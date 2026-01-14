Cine este Adrian Petre de la Survivor România 2026. Fostul fotbalist de la FCSB face parte din echipa „Războinicilor”

Cine este Adrian Petre de la Survivor România 2026. Noul sezon Survivor România 2026 a adus în fața telespectatorilor o serie de concurenți puternici, pregătiți să își testeze limitele în una dintre cele mai dure competiții televizate. Printre Războinici se află și Adrian Petre, fotbalist cunoscut publicului pentru performanțele sale din trecut, dar și pentru provocările medicale care i-au marcat cariera.

La 27 de ani, sportivul a intrat în show hotărât să demonstreze că disciplina și ambiția din teren îl pot ajuta să reziste în junglă.

Cine este Adrian Petre de la Survivor România 2026

Adrian Petre este unul dintre cei 12 Războinici care vor lupta în sezonul Survivor România 2026. Fotbalistul a venit în competiție cu o experiență solidă în sportul de performanță și cu dorința de a-și depăși limitele într-un context complet diferit de terenul de fotbal. La doar 27 de ani, Petre a trăit atât momente de glorie, cât și perioade dificile, iar participarea la Survivor reprezintă pentru el o nouă provocare, una în care rezistența fizică și psihică vor conta mai mult ca oricând.

Adrian Petre este căsătorit, iar anul trecut familia lui s-a mărit odată cu venirea pe lume a fiicei sale.

Cariera sportivă a lui Adrian Petre

Considerat la un moment dat una dintre marile speranțe ale fotbalului românesc, Adrian Petre s-a remarcat puternic la Campionatul European de Tineret din 2019. Evolua atunci pentru Esbjerg, în Danemarca, unde era fotbalist de bază. Performanțele sale l-au adus rapid în atenția cluburilor mari, iar în 2020 a fost transferat la FCSB pentru suma de 800.000 de euro.

Perioada petrecută la FCSB a fost intens mediatizată, dar și marcată de critici din partea lui Gigi Becali. Atacantul a fost trimis ulterior în împrumut la Cosenza, în Serie B, iar după revenire a părăsit echipa și s-a întors la UTA Arad. De-a lungul carierei, Petre a mai jucat pentru Farul Constanța, Levadiakos, Hermannstadt, CS Tunari și Concordia, acumulând experiență atât în fotbalul românesc, cât și în cel internațional.

Citeşte şi: Cine este Iulia Istrate de la Survivor România 2026. „Am ajuns să fac de performanță!” A mai cucerit publicul și într-o altă emisiune televizată

Citeşte şi: Cine este Adrian Kaan de la Survivor România 2026. Antreprenorul vrea să-și testeze limitele în junglă. „Merg până în final!”

Citeşte şi: Câți bani a primit Iustin HVNDS pentru participarea la Survivor România 2026. A fost primul eliminat din competiție

Citeşte şi: Cine este Patrice Cărăușan de la Survivor România 2026. A absolvit Medicina și vrea să câștige competiția. „Provocarea care îmi poate schimba viața!”

Problemele medicale care i-au afectat activitatea sportivă

În ultimii ani, Adrian Petre s-a confruntat cu probleme medicale serioase, care i-au influențat performanțele și i-au pus în pericol cariera. Fotbalistul a dezvăluit că suferă de trei hernii la coloană, o afecțiune care îi limitează capacitatea de a se antrena la intensitatea necesară sportului de performanță.

„Mă simt bine, am o echipă ok, un grup bun. Antrenorul mă înțelege, cei de acolo știu prin ce am trecut și prin ce trec în continuare. Am acea problemă cu accidentarea, de vreo 4 ani am această problemă. Acum 2-3 săptămâni am fost la un RMN și am aflat că am trei hernii la coloană. Până acum aveam una… Trebuie să le țin în frâu și e cam greu. Când faci sport de performanță e greu. Eu asta nu am putut să fac în ultimii ani, să țin pasul cu pregătirile și cu intensitatea”, a declarat fotbalistul, potrivit Digi Sport.

Aceste dificultăți l-au făcut să ia în calcul chiar și retragerea, însă dorința de a continua și de a-și depăși limitele l-a adus în competiția Survivor, unde va avea ocazia să își demonstreze rezistența într-un alt tip de luptă.

Foto – Instagram

Urmărește-ne pe Google News