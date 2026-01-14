Cântăreața Rosalia și modelul Loli Bahia solidifică zvonurile despre o potențială relație romantică între ele după ce au fost surprinse plimbându-se mână în mână pe străzile din Paris. Nu este însă prima oară când cele două sunt fotografie împreună.

Rosalia și presupusa iubită, modelul Loli Bahia, surprinse împreună la Paris

În ultimele luni, artista Rosalia și modelul francez Loli Bahia au fost surprinse de mai multe ori împreună, la evenimente și cine în Madrid și la un concert în Paris. Cel mai recent, cele două au fost fotografiate la cumpărături în Paris.

Speculațiile privind o potențială relație amoroasă între Rosalia și Loli au apărut după un videoclip cu ele ținându-se de mână în Rio de Janeiro, de Revelion. Mulți au considerat acest gest unul normal între două prietene, în timp ce alții s-au întrebat dacă nu cumva este vorba de ceva mai mult între artistă și model.

Citește și: Influencerița Kristy Scott a depus actele de divorț de Desmond Scott, după 15 ani de relație și doi copii împreună

Cine este Loli Bahia

Dacă Rosalia este deja un nume recognoscibil la nivel mondial, datorită hiturilor sale precum „Malamente” și „Con Altura”, Loli Bahia nu este un nume la fel de sonor, cel puțin pentru moment. Tânăra are, însă, o prezență online notabilă, fiind urmărită de peste 484.000 de oameni pe Instagram.

Loli Bahia are 23 de ani și este un model din Lyon, Franța, cu origini spaniole și algeriene, care a lucrat, până acum, cu unele dintre cele mai importante case de modă din lume. Numele ei a fost asociat cu podiumuri importante încă din 2020.

Zvonurile despre o posibilă relație cu Rosalia au sporit prezența lui Bahia în mass-media.

Până în prezent, niciuna dintre ele nu a confirmat public că există o relație romantică între ele. Zvonurile au fost alimentate mai mult de imagini, gesturi și atenția mass-media, decât de declarații oficiale.

Foto: Instagram; Profimediaimages.ro

Urmărește-ne pe Google News