Daniel Stern din „Singur Acasă”, urmărit penal pentru solicitarea unei prostituate

Un reprezentant al procuraturii a confirmat pentru TMZ.com că Daniel Stern (68 de ani), cunoscut datorită filmelor „Singur Acasă”, a fost acuzat de solicitarea unei prostituate într-un hotel din California.

Audierea lui Stern a fost programată pentru marți dimineață, 13 ianuarie, dar procurorii nu se așteptau ca actorul să fie prezent. În schimb, avocatul lui s-a prezentat.

Actorul a fost amendat

Daniel Stern a primit o citație luna trecută pentru că ar fi încercat să angajeze o escortă la un hotel din Camarillo, California. Stern nu a fost arestat la momentul respectiv, ci doar amendat, dar acum va fi și judecat.

Un reprezentant al Parchetului din Ventura County a spus pentru TMZ că dosarul le-a fost înaintat vineri seara, 9 ianuarie. Procurorii nu au acționat prompt, luând decizia de a-l acuza oficial pe Stern.

