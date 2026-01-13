Influencerița Sarah Mollica, a anunțat că va deveni mamă, la câteva luni după ce a pierdut prima sarcină

Sarah Mollica și Carlo Longo, influenceri cunoscuți pe TikTok, au anunțat că așteaptă primul lor copil. Vestea, care vine la doar câteva luni după pierderea unei sarcini, reprezintă un adevărat miracol pentru celebrul cuplu din online.

Sarah Mollica, însărcinată după ce a pierdut o sarcină

Sarah Mollica și Carlo Longo, influenceri celebri pe TikTok, au împărtășit cu urmăritorii lor vestea emoționantă că vor deveni părinți. La doar câteva luni după ce au trecut printr-o pierdere dureroasă, cuplul a anunțat că își așteaptă primul copil, pe care îl descrie ca fiind un adevărat miracol.

Bucuria influenceriței este cu atât mai mare cu cât vine după o experiență dificilă. În urmă cu câteva luni, ea și soțul său Carlo Longo au pierdut o sarcină, o etapă marcată de durere profundă. Sarah a împărtășit atunci un mesaj emoționant pe rețelele sociale, în care a vorbit despre impactul pierderii.

„Bebelușul nostru. Cea mai mare iubire a noastră și cea mai mare durere a noastră. Ne-am rugat pentru tine în fiecare secundă a fiecărei zile. Chiar dacă te-am pierdut, ne-ai făcut mai puternici. Vei fi mereu parte din noi și din povestea noastră”, a scris ea la momentul respectiv.

Cuplul a ales să fie deschis în legătură cu această experiență, atrăgând atenția asupra faptului că 25% dintre sarcini se încheie prematur. Sarah a transmis un mesaj de susținere pentru cei care au trecut prin situații similare.

„Pentru oricine trece printr-una/a trecut printr-una, trebuie să știe că sunt aici pentru tine. Te simt. Eu sunt tu”, a subliniat influencerița.

Primele imagini cu ecografia bebelușului

Acum, însă, cei doi trăiesc o nouă etapă plină de bucurie. Vestea sarcinii lor a fost primită cu entuziasm de fani, iar cei doi au descris-o ca pe o binecuvântare.

Pe Instagram, Carlo și Sarah au postat imagini cu ecografiile bebelușului, împărtășind cu urmăritorii lor reacțiile autentice din momentul în care au aflat că vor deveni părinți.

„Bebelușul nostru care este un miracol. Mica noastră iubire. Bebelușul Longo este pe drum!”, au scris cei doi, exprimându-și recunoștința.

Carlo și Sarah sunt cunoscuți pentru autenticitatea lor în mediul online. Conținutul pe care îl creează pe platforme precum TikTok și YouTube se concentrează pe viața de cuplu, provocările zilnice și momentele reale din relația lor.

Povestea lor de dragoste a început acum câțiva ani, iar în 2021 cei doi s-au căsătorit într-o ceremonie romantică organizată în Italia, țara natală a lui Carlo.

