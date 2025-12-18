Alexandru Colo Bălan și partenera sa, Alexandra, au dezvăluit sexul primului lor copil într-un moment emoționant. Celebrul cuplu din online-ul românesc a organizat o petrecere de dezvăluire a sexului, iar fanii i-au felicitat rapid.

Alexandru Colo Bălan și iubita lui au dezvăluit sexul bebelușului

Unul dintre cele mai apreciate cupluri din mediul online din România, Alexandru ”Colo” Bălan și Alexandra, au dezvăluit sexul primului lor copil într-un moment emoționant, organizat cu mare atenție. Evenimentul a fost marcat printr-un videoclip special de Gender Reveal, publicat în mediul online.

Alexandru Colo Bălan și Alexandra sunt împreună de peste un deceniu, iar relația lor a fost mereu în atenția publicului. În urmă cu câteva luni, Alexandru anunța cu entuziasm că va deveni tată, primind numeroase mesaje de felicitare și curiozități legate de sexul copilului. Acum, misterul a fost dezvăluit: cei doi urmează să aibă o fetiță.

„Astăzi am aflat că minunea noastră este fetiță. Cel mai frumos dar pe care viața ni-l putea oferi. Suntem infinit de recunoscători că sarcina este perfectă și că soția mea se simte foarte bine, asta este tot ce contează pentru noi. Vă mulțumim din suflet pentru toate gândurile bune și iubirea voastră… abia așteptăm momentul în care ne vom ține minunea în brațe”, a scris Colo pe Instagram.

În cadrul evenimentului de Gender Reveal, cei doi au aflat că vor avea o fetiță, iar bucuria a fost evidentă. Alexandru a împărtășit momentele emoționante cu fanii săi printr-un videoclip pe rețelele sociale, care a strâns rapid reacții pozitive.

Fanii le-au transmis numeroase mesaje de felicitare, exprimându-și entuziasmul și susținerea pentru cei doi influenceri.

„Doamne, ce mă bucur!”, „Felicitări, frumoșilor!”, „E cel mai Sfânt cadou pe care îl puteați primi”, sunt doar câteva dintre mesajele primite de fericitul cuplu.

Alexandru Colo și Alexandra formează un cuplu de peste 10 ani

Cuplul este bine cunoscut în mediul online românesc, fiind activi și populari pe platformele sociale. Relația lor, care durează de mai bine de 10 ani, a fost mereu un exemplu de stabilitate și iubire. Fanii au urmărit cu interes fiecare etapă din viața lor, iar vestea că vor deveni părinți a adus un val de entuziasm.

Videoclipul în care Alexandru și Alexandra au aflat că vor avea o fetiță, a fost primit cu multă bucurie de comunitatea lor. Emoția momentului și reacțiile sincere ale celor doi au fost apreciate de urmăritori, care au transmis mesaje pline de căldură și urări de bine pentru viitorul lor ca familie.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini de la petrecerea de dezvăluire a sexului bebelușului lui Alexandru Colo

Sursă foto: Instagram

