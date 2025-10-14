Soțul lui Emily Burghelea a dezvăluit sexul celui de-al treilea copil și s-a fotografiat fără mască, arătându-și fața

Emily Burghelea a devenit mamă pentru treia oară, iar soțul ei, Andrei, a făcut acum publică prima imagine cu bebelușul lor nou-născut. Tot atunci s-a aflat și sexul noului membru al familiei. În același timp, influencerița a povestit cum a decurs nașterea.

Prima imagine cu cel de-al treilea copil al lui Emily Burghelea

Emily Burghelea a adus pe lume cel de-al treilea copil, un băiețel, în noaptea de duminică spre luni. Influencerița a ținut secret sexul bebelușului până în acest moment, când soțul ei, Andrei, a publicat prima imagine cu micuțul, înfășurat într-o păturică albastră.

„Vă amintiți secretul nostru?”, a scris Andrei în mesajul care a însoțit fotografia, dezvăluind întregii lumi că a devenit din nou tată de băiat.

În imagine apare și Andrei, de data aceasta fără mască. Soțul lui Emily a refuzat până acum să își expună până acum chipul în mediul online. Spre surprinderea tuturor, bărbatul a renunțat, de data aceasta la celebra mască, arătându-și o parte din chip.

Emily, primele declarații despre naștere

Emily Burghelea și-a revenit rapid după naștere și a intrat rapid pe rețelele sociale, unde le-a povestit fanilor ei cum a venit pe lume fiul ei.

„Am născut îmbrăcată… La și 4 minute ieșeam din parcarea subterană, la și 16 minute aveam în brațe o minune! M-am trezit din somn cu contracții am făcut câțiva pași, am început să mă pregătesc, iar când să mă încalț, mi s-a rupt apa ca în filme, iar de atunci a început numărătoarea inversă, atunci au început emoțiile adevărate și parcă timpul a început să se dilate pentru noi. Văd și acum cum Andrei strângea bagajul care, deși era făcut nu era închis, văd cum săreau lucruri din el și noi alergam la lift, am chemat o vecină să stea cu copiii care dormeau și am plecat de urgență la spital. În mașină contracțiile au început să fie mari, spre foarte mari, iar Andrei a condus ca un erou până la spital, am făcut fix 2 minute și noroc că era noapte! Noroc că și-a amintit drumul, eu nu mai știam pe ce lume sunt, la intrarea în spital am simțit că nu mai pot și că îmi vine să mă întind, m-a luat în brațe și m-a dus înăuntru, la camera de gardă, unde o doamnă foarte drăguță a verificat dilatația și a țipat pe hol NAȘTE!!! E dilatată complet! Aduceți targa!”, a povestit Emily Burghelea pe pagina ei de Instagram.

Influencerița a dezvăluit că a născut în doar câteva minute, travaliul fiind aproape inexistent. Nici medicul nu a fost lângă ea, acesta de abia intrând în sală în momentul în care bebelușul a ieșit.

„M-am dat jos de pe masă, m-am pus un scaun cu rotile și văd și acum, în reluare cum toată lumea alerga odată cu mine spre lifturi, Andrei a fost primul, a apăsat pe buton, și am urcat cu toții, iar până la etajul 5 am făcut o eternitate, mă chinuiam să nu împing și am fost la un pas de a naște în lift! Am ajuns în sala de nașteri și un alt hop a fost să mă așez pe masa de naștere, m-am ridicat singură și m-am așezat ușor, poate că acela a fost unul dintre cele mai complicate momente din viața mea. Andrei nu mai era acolo să mă ia în brațe, îl trimiseseră să se schimbe, și a trebuit să mă ridic pe picioarele mele, să fac câțiva pași în expulzie aproape și să mă așez singură pe masă, dar am reușit! Iar în momentul în care m-am așezat, am și născut!”, a continuat influencerița.

„Andrei a văzut momentul din pragul ușii, la fel ca și medicul meu curant, am născut în regim de urgență, mai rapid decât oricine s-ar fi putut aștepta, un travaliu inexistent aproape, o rupere de membrane perfectă, exact ca în filme, iar atât de emoționată nu am fost în viața mea, încă nu mi-am revenit. Am născut efectiv îmbrăcată, într-o forfotă generală cu toată lumea care roia în jurul meu, dar eu nu auzeam nimic și nici nu simțeam, nimic, a fost ca un vis și tot ce-mi amintesc este momentul în care mi-am privit pentru prima dată în ochi minunea, primul contact piele pe piele, mirosul și avalanșa de fericire care mi-a inundat atunci corpul, din cap până în picioare, ca o baie în lumină, așa cum a spus și Andrei, atunci l-am simțit pe Dumnezeu, și am simțit cum îngerii cântă în cor pentru noi, a treia oară!”, a mai spus Emily Burghelea.

