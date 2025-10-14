Tavi Clonda era într-o relație când s-a îndrăgostit de Gabriela Cristea. Cum a reacționat prezentatoarea TV când a aflat: „Îl vedeam că e un pic în defensivă”

Gabriela Cristea și Tavi Clonda au oferit detalii rare despre începutul relației lor, în podcastul „Acasă la Măruță”. Prezentatoarea TV și muzicianul formează un cuplu din septembrie 2013 și împreună au două fiice, Victoria și Iris.

Gabriela Cristea și Tavi Clonda, dezvăluiri fără perdea despre începutul relației lor

Gabriela Cristea (50 de ani) și Tavi Clonda (46 de ani) au dezvăluit că el forma un cuplu atunci când au început să aibă sentimente unul pentru celălalt. Muzicianul a explicat că de un an tot încerca să se despartă de fosta iubită, dar că aceasta din urmă nu voia să accepte despărțirea.

„Nu mai funcționa, dar nu avea unde să se mute fosta prietenă sau, mă rog, nu voia. Până la urmă am recunoscut că am o altă relație. Ne pupasem un pic, muah. (râde) Prima dată am fost la film cu colegii. Eram noi doi și încă un cuplu”, a povestit Tavi Clonda, în podcastul lui Cătălin Măruță.

Inițial, Gabriela nu a știut că Tavi forma un cuplu, însă remarcase că nu era 100% deschis către ea.

„La început nu (a știut despre relația lui – n.red.). Îl vedeam că e un pic în defensivă, că nu este 100% prezent. Eu l-am lăsat. Fiecare om este liber să facă ceea ce consideră de cuviință. El a venit și mi-a zis (despre fosta relație – n.red.). I-am zis atunci, du-te rezolvă-ți situația și, dacă mai sunt aici,…”, a povestit Gabriela.

„Și eu atunci m-am grăbit”, a completat Tavi Clonda râzând.

Tavi a explicat că fosta iubită a acceptat despărțirea doar în momentul în care a aflat că el avea sentimente pentru Gabriela. Muzicianul și prezentatoarea TV s-au mutat foarte repede împreună, mai exact el la ea, ca să-i permită fostei iubite să-și caute un alt apartament.

„Ea (fosta – n.red.) mi-a zis un lucru. «Doi oameni nu se despart decât dacă intervine a treia persoană.» Eu nu sunt de acord cu asta. Eu m-am despărțit de o fostă prietenă și nu aveam pe nimeni. Ei i s-a întâmplat exact ce a zis. Dacă ai rostit-o… Până nu i-am spus că am pe altcineva n-a plecat”, a mai povestit Tavi Clonda.

După despărțirea lui Tavi de fosta iubită, Gabriela a primit un mesaj de la femeie.

„Da. (i-a scris mesaj – n.red.) Pe Instagram, Facebook, nu mai știu. Le-am trecut la prescrise. Era firesc, până la urmă. Dacă ea simțea că își dorește (să salveze relația – n.red.) trebuia să facă toate… Nu. (i-a răspuns – n.red.) Ce aș fi putut să-i spun. Era o femeie care suferea. Empatizam cu toată treaba asta”, a mai dezvăluit prezentatoarea TV.

Gabriela Cristea spune că Tavi Clonda a făcut primul pas

Tot în podcastul „Acasă la Măruță”, cuplul a spus cine a făcut primul pas.

„Ea spune că eu, pentru că am făcut o remarcă la un moment dat”, a început Tavi.

„Obraznică”, a adăugat Gabriela.

„Eu cu o zi înainte avusesem o rochie roșie sexy. El a doua zi vine cu o cămașă roșie mișto. Trecea cu chitara și zic eu: «Ce mișto e cămașa ta». Noi neavând un dialog… El se întoarce și zice: «Am poftit la rochia ta de ieri». Când a terminat de zis s-a închis și ușa după el. Atunci mi-a atras atenția”, a adăugat Gabriela.

Foto: Instagram

