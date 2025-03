Tavi Clonda, dezvăluiri despre Gabriela Cristea în timp ce lucra în televiziune: „Eram terminați, ea pica lată”. Câți bani câștigă din online

Tavi Clonda a vorbit deschis despre schimbările din viața lor de când soţia lui, Gabriela Cristea a decis să renunțe la televiziune, după o carieră de 31 de ani în domeniu. Artistul a detaliat cum s-au schimbat lucrurile și cum arăta înainte viaţa lor. De asemenea, Tavi Clonda a dezvăluit și câți bani câștigă din online.

Tavi Clonda, despre Gabriela Cristea când lucra în televiziune

La începutul anului 2023, Gabriela Cristea a șocat publicul atunci când a anunțat că renunță la televiziune. După 31 de ani de prezență în fața camerei, vedeta a decis să își pună capăt carierei din acest domeniu. Un pas important, care a surprins atât fanii, cât și apropiații. Deși nu a regretat decizia, soțul acesteia, Tavi Clonda (45 de ani), a mărturisit că viața lor s-a schimbat radical în urma acestui pas.

„E bine acum, mult mai bine. Am și eu timp mai mult. La fel și ea. Nu-mi vine să cred că după-amiezile am cu cine să le petrec. Nu mai am stresul ăla că trebuie să ajung acasă până la o anumită oră. Pot veni și mai târziu”, a declarat Tavi Clonda pentru cancan.ro..

„În timpul săptămânii eram terminați. Ea pica lată”

Tavi Clonda a adăugat că, în perioada în care Gabriela Cristea lucra în televiziune, programul lor era foarte încărcat și obositor, ceea ce le afecta viața de familie.

„În timpul săptămânii eram terminați. Ea pica lată. A fost, a trecut”, a spus Tavi Clonda pentru sursa menţionată anterior, subliniind că viața lor era destul de stresantă din cauza programului încărcat. Acum însă, lucrurile s-au schimbat, iar Gabriela are mai mult timp pentru familie și pentru activitățile sale personale.

Tavi a recunoscut că de când Gabriela a renunțat la televiziune, el s-a ocupat de mai multe lucruri legate de îngrijirea copiilor, inclusiv ducerea lor la activitățile școlare și extrașcolare.

„Și acum, tot eu duc fetele la înot, la gimnastică și tot eu le iau de la școală. Doar că acum le așteaptă ea acasă, cu mâncarea. Nu mai trebuie să le pun eu masa, să încălzesc. Ne împărțim treburile”, a completat Tavi Clonda.

Ce proiecte are, în prezent, Gabriela Cristea

În prezent, Gabriela Cristea se concentrează pe alte proiecte, cum ar fi cofetăria online și afacerea sa fizică. Tavi Clonda a explicat că soția lui este foarte ocupată cu pregătirea cozonacilor și cu gestionarea acestei afaceri, care îi ia mult timp.

„Se apucă de cozonaci, pentru cofetăria online și cea fizică. Asta îi ia timp mult acum. Se pregătește, trebuie să ia materialele. De asta nu mă ocup, sunt băgat în suficient de multe”, a mai spus Tavi Clonda.

Câți bani câștigă Tavi Clonda și Gabriela Cristea din online

În ceea ce privește câștigurile din online, Tavi Clonda a dezvăluit că, în trecut, familia lor câștiga sume considerabile din postările pe rețelele sociale, însă lucrurile s-au schimbat în ultima perioadă.

„Aș mai schimba ceva cu online-ul. Momentan mi-am schimbat freza, cred că am făcut vreo 700 k de vizualizări pe Facebook cu subiectul ăsta. Noi cu Facebook-ul suntem, el e baza la noi. Am avut luni de zile când câștigam mii de euro. Asta acum vreun an. Că am fost printre primii, am câștigat mulți bani. Dar acum a scăzut foarte mult. Se încasează foarte puțin, au schimbat ei algoritmii. Nouă vizualizările nu ne-au scăzut”, a explicat Tavi Clonda.

Deși veniturile au scăzut, familia continuă să beneficieze de popularitatea lor online, iar artistul a recunoscut că online-ul rămâne o sursă importantă de venituri pentru ei. Cu toate acestea, schimbările de algoritmii au afectat semnificativ câștigurile.

Tavi Clonda, despre reîntoarcerea în televiziune a Gabrielei Cristea

Tavi Clonda a lăsat să se înțeleagă că, deși Gabriela Cristea a renunțat la televiziune, aceasta nu exclude posibilitatea de a reveni în fața camerei de televiziune în viitor.

„Ea nu mai vrea nimic acum. Dar dacă va primi vreun proiect drăguț, care să nu necesite prea mult timp, nu se știe din toamnă”, a spus Tavi Clonda, sugerând că Gabriela Cristea ar putea reveni într-o formă mai flexibilă, care să se potrivească mai bine cu noile sale priorități de familie.

Sursa foto: Instagram şi Facebook

