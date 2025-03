Cum arată Tavi Clonda după ce s-a vopsit și s-a tuns. Schimbare radicală de look pentru soțul Gabrielei Cristea!

Tavi Clonda a șocat recent fanii cu o schimbare radicală de look! Soțul Gabrielei Cristea a decis să își facă curaj și să încerce un nou stil, mult mai îndrăzneț. Deși a fost mereu atent la aparițiile sale publice, schimbarea de look pe care a ales-o acum este una cu adevărat surprinzătoare, iar reacțiile celor din jur au fost pe măsură.

Cum arată Tavi Clonda după ce s-a vopsit și s-a tuns

Tavi Clonda, care este activ în mediul online, a ales recent să își schimbe imaginea. Obosit de aceeași tunsoare și culoare de păr, soţul Gabrielei Cristea a decis să încerce ceva nou și mai modern. A trecut pragul unui salon de înfrumusețare și și-a schimbat culoarea părului, optând pentru un blond strălucitor, iar stilul său a fost complet transformat.

Schimbarea lui Tavi Clonda nu este doar o simplă tunsoare, ci o adevărată transformare a imaginii sale. Părul mai scurt, aranjat într-un stil modern și îndrăzneț, i-a adus un aer proaspăt și plin de energie. Prbabil că această schimbare de look s-a datorat dorinţei sale de a se reinventa și de a rămâne mereu în atenția publicului.

Pentru Tavi Clonda, însă, cele mai importante opinii sunt cele din partea celor trei fete care îi sunt cele mai dragi – soția sa, Gabriela Cristea, și fiicele lor. La întâlnirea cu familia sa, artistul a fost întâmpinat cu complimente.

Ce spunea Tavi Clonda despre certurile cu Gabriela Cristea

În ciuda imaginii perfecte pe care o afișează publicului, în viața de zi cu zi, fiecare cuplu trece prin momente de tensiune. Tavi Clonda și Gabriela Cristea sunt căsătoriți de mai mulți ani și, ca orice cuplu, au avut parte și de momente mai dificile. Cu toate acestea, artistul a mărturisit că, deși sunt doi oameni foarte ocupați, reușesc să depășească conflictele rapid și să își întărească relația.

„La noi trece totul în două zile. Suntem doi artiști, ne închidem în noi, nu mai comunicăm, iar unul dintre noi trebuie să spargă gheața. Nu ne mai spunem problemele, supărările. Așteptăm ca celălalt să se prindă. Uneori se prinde, uneori nu are timp, alteori trebuie să afle de la celălalt”, a spus Tavi într-o discuție sinceră despre relația lor, potrivit spynews.ro.

În ciuda tensiunilor, cei doi reușesc să își rezolve conflictele și să găsească soluții pentru a menține echilibrul în familie.

Gabriela Cristea, despre începuturile relaţiei cu Tavi Clonda

În urmă cu ceva timp, Gabriela Cristea a fost invitată la emisiunea noastră Fresh by Unica, unde ne-a vorbit deschis despre începuturile relaţiei cu Tavi Clonda. Prezentatoarea TV ne-a dezvăluit şi detalii neştiute despre ziua nunţii cu artistul, o zi specială care a fost marcată de un incident amuzant, dar totodată stânjenitor.

„El a crezut că e foarte simplu şi că facem față, nu e nici o problemă. Eu am stat de vorbă cu el și el mi-a zis, nu poate să fie chiar atât de rău. Și când s-a întâlnit prima dată cu paparazzi, a fost cumva pregătit și mi-a plăcut foarte mult că și-a luat rolul de bărbat foarte în serios. M-a protejat, pentru că, practic, noi încercam să intrăm în scara blocului meu și, deodată, erau mulți oameni care făceau poze.

Apăruseră de nicăieri că așa era pe vremea aia cu paparazzi și era destul de stresant. Adică să stai tu liniștit așa și să-ți apară niște blițuri și niște oameni care spun niște întrebări, unele mai agresive, altele mai nesimțite, pentru că de fapt asta era ideea cu paparazzi, să te și împungă puțin, că poate ai vreo reacție mai nepotrivită.

Au spus niște lucruri, dar el a fost foarte ok atunci. Cumva a avut așa o poziție în care m-a protejat și i-a salutat, în primul rând le-a urat seara frumoasă și la revedere. Ceva de genul ăsta, dar foarte colocvial. Când am ajuns înăuntru în scara blocului și ne-am urcat în lift, a fost ceva de genul… Am scăpat! Dar, cumva, acolo mi-a plăcut foarte mult cum a gestionat toată situația”, ne-a mai povestit Gabriela Cristea.

