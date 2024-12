Gabriela Cristea, detalii neştiute despre perioada în care era urmărită de paparazzi: „Te marchează. Psihologic a fost foarte dur”. Ce a păţit în ziua nunţii cu Tavi Clonda / EXCLUSIV

Gabriela Cristea ne-a povestit la Fresh by Unica, despre momentele grele pe care le-a trăit atunci când era urmărită constant de paparazzi, atât după divorţul de Marcel Toader, cât şi în timpul relaţiei cu Tavi Clonda. Mai mult decât atât, vedeta ne-a dezvăluit detalii neştiute despre ziua nunţii cu artistul, o zi specială care a fost marcată de un incident amuzant, dar totodată stânjenitor.

Gabriela Cristea, o viață făra intimitate din cauza paparazzilor

Perioada în care Gabriela Cristea era o țintă constantă pentru paparazzi a fost una extrem de dificilă pentru ea. Deși în prezent social media are un rol foarte important în viața publică, la acea vreme, paparazzi erau cei care dictau „terapia” psihologică a vedetelor, iar presiunea era imensă.

Gabriela Cristea ne-a povestit că, atunci când a început relația cu Tavi Clonda, totul a fost mult mai intens din punct de vedere al presiunii media.

„Am început să ne vedem mai mult la mine, pentru că nu prea puteam să ieșim, pentru că pe vremea aia existau paparazzi. Și paparazzi nu erau tocmai niște prieteni prietenoși, ci mai degrabă erau destul de agresivi și încercam să ne ferim de privirile lor, doar când am fost foarte siguri amândoi că ne dorim să ne asumăm relația 100%, am ieșit împreună și atunci, din prima seară, ne-au și prins paparazii.

Eu veneam cu un bagaj emoțional foarte puternic, veneam după un divorț absolut oribil, în care viața mea reală și imaginară fusese pusă pe tapet, adică se scriseseră vrute și nevrute, se spuseseră multe lucruri adevărate, iar multe nu aveau nicio legătură cu realitatea. Și atunci eram destul de reticentă.

Nu avusem nicio relație din momentul în care hotărâsem să divorțez de fostul meu soț și fusesem singură practic din începutul lui februarie și până prin octombrie când am început noi relația”, ne-a dezvăluit Gabriela Cristea, în exclusivitate, la Fresh by Unica.

Cum a protejat-o Tavi Clonda în faţa paparazzilor pe Gabriela Cristea

În mijlocul acestei presiuni, Tavi Clonda a demonstrat o mare maturitate și a avut un rol esențial în protejarea Gabrielei Cristea. La prima întâlnire cu paparazzi, Tavi nu doar că a rămas calm, dar și-a protejat iubita cu toată puterea.

„El a crezut că e foarte simplu şi că facem față, nu e nici o problemă. Eu am stat de vorbă cu el și el mi-a zis, nu poate să fie chiar atât de rău. Și când s-a întâlnit prima dată cu paparazzi, a fost cumva pregătit și mi-a plăcut foarte mult că și-a luat rolul de bărbat foarte în serios.

M-a protejat, pentru că, practic, noi încercam să intrăm în scara blocului meu și, deodată, erau mulți oameni care făceau poze. Apăruseră de nicăieri că așa era pe vremea aia cu paparazzi și era destul de stresant. Adică să stai tu liniștit așa și să-ți apară niște blițuri și niște oameni care spun niște întrebări, unele mai agresive, altele mai nesimțite, pentru că de fapt asta era ideea cu paparazzi, să te și împungă puțin, că poate ai vreo reacție mai nepotrivită.

Au spus niște lucruri, dar el a fost foarte ok atunci. Cumva a avut așa o poziție în care m-a protejat și i-a salutat, în primul rând le-a urat seara frumoasă și la revedere. Ceva de genul ăsta, dar foarte colocvial.

Când am ajuns înăuntru în scara blocului și ne-am urcat în lift, a fost ceva de genul… Am scăpat! Dar, cumva, acolo mi-a plăcut foarte mult cum a gestionat toată situația”, ne-a mai povestit Gabriela Cristea.

Totuși, chiar și în aceste momente de protecție, Gabriela Cristea recunoaște că stresul constant cauzat de prezenţa paparazzilor era copleșitor.

Nu a putut merge nici la terapie, nici la sală din cauza paparazzilor

Viața sub ochiul vigilent al presei nu a fost deloc ușoară pentru Gabriela Cristea. Vedeta ne-a mărturisit că paparazzi erau umbra ei şi nu putea merge nici măcar la terapie din cauza acestora.

„Nu puteam să apelez atunci la terapie. Știu că ți-e greu să înțelegi, dar nu puteam să merg nicăieri, că întotdeauna aveam o mașină de paparazzi după mine. Chiar și acum stăteam și râdeam cu Tavi că nu mai sunt acum în paparazzi și el îmi zicea… Așa tâmpiți ce eram, fugeam, așa de… Ce ne făceau ăia?

Erau agresivi și încercau să te prindă într-o postură compromițătoare. La momentul acela, nefiind social media atât de bine așezată, tu trebuia să fii țiplă. Acum lucrurile au evoluat fix pe partea cealaltă”, ne-a mai spus Gabriela Cristea.

Prezentatoarea TV ne-a povestit şi cum a fost nevoită să renunţe să mai meargă la sală, din cauza prezenţei acestora. Gabriela Cristea ne-a mărturisit că paparazzi descoperiseră un loc unde o puteau poza, în timp ce făcea sport. Motiv pentru care a încetat să mai facă sport.

„Îmi plăcea foarte mult să fac sport în perioada aia. Și nu m-am mai dus la sală. Pentru că nu ai cum. Gândește-te că eu, de exemplu, mă duceam la o sală și am continuat să merg acolo, în ideea în care sala aia era destul de ascunsă. Și mă duceam frumos cu ei cârd după mine, până traversam eu. Și intram în sală. O zi, două, trei. După trei zile, descoperiseră că sala avea niște geamuri exact într-o zonă de parcare și stăteau cârd la geam. cu blițurile acolo. Și eu ce să mai alerg pe bicicletă, că nu mai îmi ardea frate să… Nu îți arde”, ne-a dezvăluit Gabriela Cristea.

Ce a păţit în momentul în care a anunţat divorţul de Marcel Toader

Un alt episod care i-a rămas întipărit Gabrielei Cristea a avut loc în momentul în care a anunţat că va divorţa de Marcel Toader. Vedeta ne-a povestit o scenă demnă de filmele de acţiune pe care a trăit-o şi pe care şi-o aminteşte şi în prezent.

„Gândește-te că în momentul, în ziua în care eu am anunțat că divorțez, am plecat către Romex, pe unde erau toate televiziunile. Mergeam la o televiziune. și pe bulevardul ăla mare care duce de la Arcul de Triumf spre Casa Scânteii, Casa Presei, așa, la un moment dat eram cu o prietenă în mașină, eu eram în dreapta, și la un moment dat ea mergea și lângă noi era o mașină de paparazzi.

Un paparazzo a ieșit pe geam. A ieșit pe geam cu camera, jumătate, ca într-o scenă de film. Și totuși mie mi s-au întâmplat lucrurile astea. A ieșit pe geam și încerca să nu știu ce să facă. Îți dai seama, pe mine toate lucrurile astea m-au marcat. Nu puteai să faci nimic. Era ca și cum tu ai încercat să faci ceva și cineva stă și te urmăreşte încontinuu. Psihologic e foarte dur”, ne-a mai povestit Gabriela Cristea.

Ce a păţit Gabriela Cristea la nunta cu Tavi Clonda

Ziua nunții lor a fost una de vis, dar nu a scăpat fără un incident care ar fi putut să fie mai puțin plăcut pentru Gabriela. După petrecerea de nuntă, când au plecat cu limuzina, paparazzii erau la fel de prezenti, urmându-i pas cu pas.

Gabriela Cristea a povestit cu umor despre un moment stânjenitor, dar care, în final, a făcut-o să râdă.

„La 7-8 dimineața, când am plecat noi de la petrecerea de după nuntă, ne-am urcat în limuzină și să ne ducem acasă. Paparazzi după noi. Și mergeam, mergeam, mergeam. Nu stăteam unde locuim acum, locuiam în altă parte. Mă rog, domnul cu limuzina a venit, a băgat mașina în intrarea casei noastre și erau paparazzi. Și Tavi mi-a zis: „bă, frumos ar fi cu oamenii ăștia, că au stat totuși după noi o noapte întreagă, să le mulțumim”.

Numai că eu, în momentul în care am ieșit din mașină, aveam un șliț pe spatele rochiei, iar când am pășit, pentru că limuzina e destul de dificil să te ridici, s-a auzit „crack” și mi s-a dus șlițul până în sus. Și eu, şi Tavi ieșise deja și le spunea mulțumim frumos, vă mulțumim, la, la, la, nu știu ce. Și eu le făceam cu mâna așa, şi mergeam cu spatele ca o adevărată Miss. Eu aveam șlițul rupt la rochie. Dar am reparat rochia aia şi o păstrez şi acum”, ne-a mai povestit Gabriela Cristea.

Deși presiunea paparazzilor a fost copleșitoare, Gabriela a reușit să depășească această perioadă dificilă cu ajutorul celor dragi și al susținerii lui Tavi Clonda.

Viața Gabrielei Cristea nu a fost mereu ușoară, dar fiecare provocare a fost depășită cu curaj și cu sprijinul celor dragi. Împreună cu Tavi Clonda, vedeta a reușit să facă față presiunii constante a paparazzilor și să își construiască o relație solidă și frumoasă, în ciuda tuturor dificultăților.

Sursa foto: VIVA!, Ada Cheroiu, Canva.ro şi Instagram

