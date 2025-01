Daciana Sârbu, dezvăluiri despre momentele de cumpănă din căsnicia cu Victor Ponta. „Eu simțeam că e ceva în neregulă!”

Victor Ponta (52 de ani) și Daciana Sârbu (48 de ani) au divorțat după 19 ani de mariaj. Deși au mai apărut zvonuri cu privire la separarea lor în trecut, informația a fost confirmată abia acum de declarația de avere a fostului premier al României.

Daciana Sârbu, dezvăluiri despre problemele din căsnicia cu Victor Ponta

Cu doi ani înainte de divorț. Daciana Sârbu a vorbit în emisiunea „40 de întrebări” cu Denise Rifai despre căsnicia sa și a lăsat atunci să se înțeleagă că erau unele probleme în relația cu Ponta. Ea a povestit atunci cum erau momentele romantice dintre ei și a dezvăluit care a fost momentul în care a simțit că își pierduse încrederea în ea.

„Avem un ritual în familie să ne spunem „Te iubesc”, de obicei când plecăm, când venim de undeva.

Dovezile de iubire, uneori stau și în detalii. Noi nu am fost niciodată excesiv de deschiși, nu am vorbit despre noi, despre relație. Cred că am păstrat discreția și ne-a ajutat foarte mult. Cred că poți să spui lucruri frumoase despre ce trăiești lângă partener și fără să faci declarații publice de mare iubire, care nu au nici sens și nici valoare. Mi se pare că se stinge farmecul. Primesc declarații de dragoste de fiecare dată când simt că soțul meu e lângă mine, fără să cer ajutorul.

Cea mai frumoasă declarație a fost atunci când acum 2 ani a venit și mi-a spus că e prima dată când simte că nu am încredere în mine. Nu știa ce se întâmplă cu mine, dar mi-a zis că trebuie să fac ceva. Am privit-o ca pe o declarație de iubire, pentru că eu simțeam că e ceva în neregulă cu mine și cumva am văzut ce se întâmpla. Cumva nu eram bine, îmi pierdusem încrederea și pierdusem busola, pe care și ei au pierdut-o eu nefiind bine.

A văzut asta, mi-a spus, m-a sprijinit să fiu mai bine și a contat enorm”- i-a dezvăluit Daciana Sârbu lui Denise Rifai.

Citeşte şi: Daciana Sârbu, dezvăluiri din mariajul cu Victor Ponta: „Am avut sentimentul că trec prin iad!” Cei doi sunt căsătoriți din 2006

Citeşte şi: Emoționanta poveste a Mariei, fiica adoptată de Victor Ponta și Daciana Sârbu. „Nu ne-am dorit un copil perfect. Ne-am dorit să putem oferi iubire!”

Citeşte şi: Victor Ponta, prima reacție după ce s-a aflat de divorțul de Daciana Sârbu: „Au avut prea mult de suferit”

Citeşte şi: Mesajul publicat de Daciana Sârbu în mediul online, după ce s-a aflat că a divorțat de Victor Ponta: „Din fiecare lecție de viață ar trebui să ieșim mai puternici, mai înțelepți”

Se spune că Daciana este cea care și-ar fi dorit divorțul de fostul premier al României, după ce acesta ar fi început să devină tot mai absent în viața familiei. Victor Ponta și Daciana au împreună două fete – Irina, fiica biologică, în vârstă de 16 ani și o fiică adoptată, Maria (10 ani). Din fostul mariaj cu Roxana Ponta, politicianul mai are un băiat, Andrei (24 de ani).

Daciana Sârbu: „Am avut sentimentul că trec prin iad la un moment dat”

Tot în emisiunea de la Kanal D, Daciana a dezvăluit în 2023 că au existat momente de cumpănă în relația lor, dar nu se gândea la divorț.

„Nu am vrut niciodată să divorțez de soțul meu. Vorbeam acolo (într-un interviu – n.r) de situații dificile. N-a fost doar una singură în campanie, au fost foarte multe, iar unele nu au avut legătură cu politica.

Evident că în 17 ani au fost multe momente în care am obosit, fie pe rând, fie în același timp, dar cum vă spuneam la un moment dat, nu ne-am abandonat și cred că e suficient să spun asta.



Am avut sentimentul că trec prin iad la un moment dat. Poate momentul demisiei și, o spun cu sinceritate, a fost un moment în care l-am admirat și mai mult. Pe cât de dificil a fost, pe atât de plin de semnificație a fost. L-am admirat că a avut curajul să facă acest gest” – a declarat fosta soție a lui Victor Ponta acum doi ani.

Foto – Instagram

Urmărește-ne pe Google News