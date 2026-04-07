Liviu Maior, fost ministru al Educației, a murit la 85 de ani. „Moartea sa închide, din păcate, un capitol esențial din istoria recentă a educației românești!”

Liviu Maior, una dintre figurile marcante ale educației și culturii românești post‑decembriste, a încetat din viață la 85 de ani, lăsând în urmă o moștenire academică și instituțională de necontestat. Dispariția sa a stârnit un val de reacții în mediul universitar și politic, unde a fost apreciat pentru rigoarea profesională, echilibrul intelectual și contribuțiile sale decisive la modernizarea sistemului educațional.

Un reformator al educației românești

Fost ministru al Educației între 1992 și 1996, Liviu Maior rămâne singurul titular al portofoliului care a dus la capăt un mandat complet în ultimii 36 de ani. A fost o perioadă de tranziție dificilă, în care România își redefinea instituțiile, iar continuitatea și consecvența sa au permis implementarea unor reforme structurale. A fost decorat cu „Meritul Academic”, a primit Premiul Academiei Române în 1993 și a fost distins cu titlul de Doctor Honoris Causa de trei universități din țară.

Istoric specializat în epoca modernă a Transilvaniei, a publicat lucrări de referință despre mișcarea de emancipare a românilor, fiind considerat un expert de prim rang în domeniu.

Reacții și mesaje de condoleanțe

Vestea morții sale a generat reacții emoționante din partea celor care l-au cunoscut și apreciat. Fostul premier Victor Ponta a scris pe Facebook:

„Dumnezeu a mai luat lângă El un mare OM. Profesorul Liviu Maior a fost pentru mine, și pentru mulți alții, adevăratul MODEL de cultură, istorie, patriotism și caracter! Dumnezeu să îl primească acolo, lângă cei mai buni dintre cei mai buni.”

Școala Națională de Studii Politice și Administrative a transmis un mesaj oficial în care subliniază rolul său esențial în viața academică:

„Comunitatea academică din SNSPA își exprimă regretul pentru dispariția domnului Liviu Maior, reputat istoric, profesor universitar și diplomat, ministru al educației, personalitate marcantă a vieții publice din România.”

Rectorul SNSPA, Remus Pricopie, a publicat un text amplu în revista Cultura, în care a evidențiat importanța mandatului său ministerial:

„Moartea lui Liviu Maior (2 octombrie 1940 – 5 aprilie 2026) închide, din păcate, un capitol esențial din istoria recentă a educației românești. (…) Fără retorică excesivă și fără tentația autopromovării politice, a reușit să aducă sistemul de educație din România din zona paradigmelor ideologice ale regimului comunist spre un orizont al modernității pro-occidentale.”

O viață dedicată instituțiilor și valorilor

Pe lângă activitatea academică, Liviu Maior a avut o carieră politică și diplomatică solidă: a fost senator între 1996 și 2003 și ambasador al României în Canada între 2003 și 2005. În toate aceste roluri, a rămas fidel ideii că progresul se construiește prin seriozitate, continuitate și profesionalism.

Moartea sa lasă un gol profund în comunitatea academică și în spațiul public românesc, dar și o moștenire durabilă, construită prin muncă, echilibru și devotament.

