Oana Țoiu a fost denunțată la DNA pentru modul în care ministra a gestionat repatrierea românilor aflați în Dubai, după ce fostul premier Victor Ponta a acuzat-o că i-a interzis consulului din Dubai să o accepte pe fiica lui într-unul din avioanele cu care s-a făcut repatrierea.

Oana Țoiu, denunțată la DNA

Avocatul Adrian Cuculis a anunțat că a denunțat-o pe Oana Țoiu la DNA, acuzând-o pe aceasta de abuz în serviciu.

„Ieri, 10.03.2026, a fost înregistrat la DNA denunţul subsemnatului în legătură cu modul în care ministrul de externe Ţoiu Oana Silvia a dispus, manageriat şi implicat în problema repatrierii românilor aflaţi în Dubai cu ocazia izbucnirii conflictelor armate ce au avut bilanţ cu pierderi omeneşti şi vătămări corporale. În disonanţă cu alte păreri, apreciez că în raport de modul de organizare al MAE şi al responsabilităţilor şi prerogativele conferite de către lege, fapta de care se poate face vinovată dna Ţoiu este de abuz în serviciu în forma autoratului, şi nu instigare la abuz în serviciu, având în vedere că toată coordonarea se face vertical de la ministru spre consulate, conform legii”, a afirmat Adrian Cuculis, citat de HotNews.

În același timp, avocatul cere și ridicarea imunității ministrei, care este și deputat, „ca o consecință normală a percheziţionării dispozitivelor ministrului în vederea stabilirii cu exactitate a modului de comunicare cu palierele inferioare”.

Ce acuzații îi aduce Victor Ponta ministrei de Externe

Săptămâna trecută, fostul premier Victor Ponta a acuzat-o pe Oana Țoiu că s-ar fi implicat personal ca fiica lui să fie retrasă de pe lista românilor aduși în țară cu zborurile organizate de statul român.

„Da, a dat-o doamna Țoiu jos din avionul care aducea români pe fiica mea minoră, Irina. Irina nu era în vacanță, ci la New York University din Abu Dhabi. A sunat ea personal la consulul din Dubai să nu o lase să se urce în avionul spre București, deși e minoră și este singură acolo. A țipat la consul că fata e o „vulnerabilitate” și că îi interzice să o urce în avion”, a spus pe 5 martie Ponta, într-o declarație pentru Cotidianul.

Același lucru l-a spus apoi și Daciana Sârbu, fosta soție a lui Victor Ponta. Aceasta a precizat că Irina a fost dată jos din autocarul care ducea copiii spre aeroport și că I s-a spus că este „o vulnerabilitate” din cauza numelui pe care îl poartă.

Pe de altă parte, Andrei Țărnea, purtătorul de cuvânt al MAE, a declarat pe 6 martie că fiica lui Victor Ponta și a Dacianei Sârbu nu apărea în evidențele consulare și nici în sistemul gestionat de minister pentru situațiile de criză.

Oana Țoiu, chemată în Parlament

Miercuri, Oana Țoiu a fost chemată de comisia politică a Camerei Deputaților la audieri, pe subiectul repatrierii românilor din Orientul Mijlociu.

La aceleași audieri a fost chemat și consulul României în Dubai, Viorel Riceard Badea, dar nu se știe dacă acesta va participa întrucât procesul de repatriere din Emiratele Arabe Unite nu s-a încheiat.

Audierea ministrei în Parlament a fost cerută de liderul PSD, Sorin Grindeanu.

„Răspunsul meu a fost că, în orice modificare pe care ar urma să o facă la componența grupului deja stabilit sau în orice plan de evacuare prezentat oricui, să se asigure înainte că și ceilalți din categoriile vulnerabile cu grad de risc înscrise în grija consulară pe canale formale au acces la aceeași informație și tratament egal”, a afirmat Oana Țoiu despre subiectul repatrierii Irinei Ponta.

Sursă foto: Hepta

