Victor Ponta, apariție rară alături de Maria, fetița adoptată de el și Daciana Sârbu: „Primul turneu” 

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Fostul premier Victor Ponta a transmis un mesaj cu ocazia zilei de Sfânta Maria, când s-a afișat alături de fetița lui, care și-a serbat onomastica. Politicianul a sărbătorit ziua alături de fetița pe care el și Daciana Sârbu au adoptat-o.
„Mult succes în continuare și vacanță plăcută!”, i-a urat un alt internaut.
În urmă cu două luni, Victor Ponta a postat tot pe Facebook o fotografie în care apăreau Maria și învățătoarea ei, la finalul anului școlar.
Fostul politician a scris atunci câteva mulțumiri pentru doamna învățătoare și a felicitat-o pe fiica lui.
„Azi am rezolvat cea mai importantă și frumoasă problemă! Mulțumim doamnei învățătoare Livia Negoescu! Mulțumesc, Școala Politehnica! Felicitări, Maria Ponta”, scria fostul premier al României pe internet în urmă cu aproximativ două luni.
Acesta a postat și fotografii cu ceilalți doi copii ai lui, Irina și Andrei.
„Sunt doar un tată mândru de fiica sa, ca toți tații din lumea aceasta”, scria el la momentul în care Irina a terminat liceu.
Atac la adresa Guvernului
Victor Ponta a vorbit în mesajul postat pe Facebook și despre faptul că nu a fost invitat la Ziua Marinei.
„Anul acesta nu am fost invitat la Ziua Marinei. Domnul ministru USR Radu Miruță nu cred că vrea să fie prezente decât «focile» care nu văd nici dâmbul, nici tâmpul care a ajuns să confiște Armata și Marina! Mulțumesc Ambasadei Turciei și Forțelor Navale ale Turciei pentru invitația de a vedea, chiar de la bordul unei nave a aliaților și prietenilor noștri, Portul Constanța, aflat sub ocupație useristă! Le urez tuturor marinarilor români, turci și din toate națiunile aliate multă sănătate și succes”, a scris politicianul pe internet.