Victor Ponta, apariție rară alături de Maria, fetița adoptată de el și Daciana Sârbu: „Primul turneu” 

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Fostul premier Victor Ponta a transmis un mesaj cu ocazia zilei de Sfânta Maria, când s-a afișat alături de fetița lui, care și-a serbat onomastica. Politicianul a sărbătorit ziua alături de fetița pe care el și Daciana Sârbu au adoptat-o.

Victor Ponta, mesaj de „la mulți ani” pentru fiica lui adoptată, Maria

În urmă cu câteva zile, de ocazia sărbătorii Sfânta Maria, Victor Ponta a postat pe Facebook o fotografie în care apare alături de fiica lui, Maria.

„Să ne trăiască toate Mariile! Să fie sănătoase și să ne bucurăm de viață împreună cu ele! P.S.: Astăzi, la primul turneu de golf”, a scris Victor Ponta în dreptul imaginii cu el și micuța.

Fotografia a devenit rapid virală și a adunat peste 7000 de like-uri și 1000 de comentarii. Urmăritorii i-au urat și ei „la mulți ani” micuței Maria.

„Felicitări domnule Ponta pentru adopția și susținerea acestei fetițe! Sunt convinsă că i-ați schimbat destinul”, a fost unul dintre comentarii.

Citește și: Emoționanta poveste a Mariei, fiica adoptată de Victor Ponta și Daciana Sârbu. „Nu ne-am dorit un copil perfect. Ne-am dorit să putem oferi iubire!”

„Mult succes în continuare și vacanță plăcută!”, i-a urat un alt internaut.

În urmă cu două luni, Victor Ponta a postat tot pe Facebook o fotografie în care apăreau Maria și învățătoarea ei, la finalul anului școlar.

Fostul politician a scris atunci câteva mulțumiri pentru doamna învățătoare și a felicitat-o pe fiica lui.

„Azi am rezolvat cea mai importantă și frumoasă problemă! Mulțumim doamnei învățătoare Livia Negoescu! Mulțumesc, Școala Politehnica! Felicitări, Maria Ponta”, scria fostul premier al României pe internet în urmă cu aproximativ două luni.

Citește și: Victor Ponta și Daciana Sârbu, divorțați, dar împreună, de dragul fiicei adoptate. Cum s-au fotografiat alături de mezina lor: „Azi am sărbătorit-o pe Maria”

Acesta a postat și fotografii cu ceilalți doi copii ai lui, Irina și Andrei.

„Sunt doar un tată mândru de fiica sa, ca toți tații din lumea aceasta”, scria el la momentul în care Irina a terminat liceu.

Atac la adresa Guvernului

Victor Ponta a vorbit în mesajul postat pe Facebook și despre faptul că nu a fost invitat la Ziua Marinei.

„Anul acesta nu am fost invitat la Ziua Marinei. Domnul ministru USR Radu Miruță nu cred că vrea să fie prezente decât «focile» care nu văd nici dâmbul, nici tâmpul care a ajuns să confiște Armata și Marina! Mulțumesc Ambasadei Turciei și Forțelor Navale ale Turciei pentru invitația de a vedea, chiar de la bordul unei nave a aliaților și prietenilor noștri, Portul Constanța, aflat sub ocupație useristă! Le urez tuturor marinarilor români, turci și din toate națiunile aliate multă sănătate și succes”, a scris politicianul pe internet.

Urmărește-ne pe Google News