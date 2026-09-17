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Mii de credincioși din România prăznuiesc pe 17 septembrie o sărbătoare încărcată de profunzime duhovnicească și semnificații pentru familie: Sfânta Mucenică Sofia și fiicele sale, Credința, Nădejdea și Dragostea. Descoperă povestea emoționantă a protectoarelor mamelor, dar și tradițiile și obiceiurile care aduc pace și armonie în cămin.

Cine au fost Sfânta Sofia și fiicele sale, Pistis, Elpis și Agapis

Biserica Ortodoxă o cinstește în fiecare an, pe 17 septembrie, pe Sfânta Mucenică Sofia alături de cele trei fiice ale sale, ale căror nume poartă virtutea celor mai mari daruri creștine: Pistis (Credința), Elpis (Nădejdea) și Agapis (Dragostea). Sărbătoarea este învăluită în tradiții puternice și este considerată o zi a binecuvântării pentru toate mamele și familiile din România.

Trăitoare în Roma secolului al II-lea, în timpul persecuțiilor împăratului Hadrian, Sfânta Sofia și-a crescut fiicele în spiritul profund al credinței creștine. Numele mamei, Sofia, înseamnă „înțelepciune” în limba greacă, un simbol al modului în care aceasta a știut să își ghideze copiii.

Arestat de autoritățile romane pentru refuzul de a aduce jertfe idolilor pagâni, grupul celor patru creștine a dat dovadă de o tărie sufletească ieșită din comun. Deși fiicele sale erau doar niște copile — Pistis avea 12 ani, Elpis 10 ani, iar Agapis doar 9 ani —, acestea au îndurat chinuri cumplite fără să se lepede de Hristos. După martiriul fiicelor sale, Sfânta Sofia le-a îngropat trupurile pe un deal din afara Romei, unde s-a stins din viață trei zile mai târziu, veghindu-le mormântul.

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Tradiții și obiceiuri de Sfânta Sofia

În tradiția populară, sărbătoarea Sfintei Sofia este văzută ca un moment de reconectare la valorile familiei și de protecție a copiilor.

Rugăciunea pentru copii: Se spune că rugăciunile adresate Sfintei Sofia în această zi au o putere deosebită pentru sănătatea, luminarea minții și protecția copiilor împotriva necazurilor.

Păstrarea păcii în cămin: Ziua de 17 septembrie trebuie trăită în armonie. Bătrânii spun că este interzis să te cerți, să porți pică sau să vorbești de rău pe cineva, pentru a nu atrage dezechilibrul în casă.

Milostenia și faptele bune: Este recomandat să dai de pomană hrană sau haine celor lipsiți, în special copiilor orfani sau familiilor nevoiașe, pentru sufletul celor adormiți și pentru sporul casei.

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Cine își serbează onomastica în această zi

Mii de românce își serbează onomastica de Sfânta Sofia, alături de cele care poartă numele derivate precum Sonia, Sofica, Speranța, Vera, Nadia, Ljubov sau Luiba.

Sursă foto: Shutterstock

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