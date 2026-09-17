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Mii de credincioși din România prăznuiesc pe 17 septembrie o sărbătoare încărcată de profunzime duhovnicească și semnificații pentru familie: Sfânta Mucenică Sofia și fiicele sale, Credința, Nădejdea și Dragostea. Descoperă povestea emoționantă a protectoarelor mamelor, dar și tradițiile și obiceiurile care aduc pace și armonie în cămin.
Cine au fost Sfânta Sofia și fiicele sale, Pistis, Elpis și Agapis
Biserica Ortodoxă o cinstește în fiecare an, pe 17 septembrie, pe Sfânta Mucenică Sofia alături de cele trei fiice ale sale, ale căror nume poartă virtutea celor mai mari daruri creștine: Pistis (Credința), Elpis (Nădejdea) și Agapis (Dragostea). Sărbătoarea este învăluită în tradiții puternice și este considerată o zi a binecuvântării pentru toate mamele și familiile din România.
Trăitoare în Roma secolului al II-lea, în timpul persecuțiilor împăratului Hadrian, Sfânta Sofia și-a crescut fiicele în spiritul profund al credinței creștine. Numele mamei, Sofia, înseamnă „înțelepciune” în limba greacă, un simbol al modului în care aceasta a știut să își ghideze copiii.
Arestat de autoritățile romane pentru refuzul de a aduce jertfe idolilor pagâni, grupul celor patru creștine a dat dovadă de o tărie sufletească ieșită din comun. Deși fiicele sale erau doar niște copile — Pistis avea 12 ani, Elpis 10 ani, iar Agapis doar 9 ani —, acestea au îndurat chinuri cumplite fără să se lepede de Hristos. După martiriul fiicelor sale, Sfânta Sofia le-a îngropat trupurile pe un deal din afara Romei, unde s-a stins din viață trei zile mai târziu, veghindu-le mormântul.
În tradiția populară, sărbătoarea Sfintei Sofia este văzută ca un moment de reconectare la valorile familiei și de protecție a copiilor.
Rugăciunea pentru copii: Se spune că rugăciunile adresate Sfintei Sofia în această zi au o putere deosebită pentru sănătatea, luminarea minții și protecția copiilor împotriva necazurilor.
Păstrarea păcii în cămin: Ziua de 17 septembrie trebuie trăită în armonie. Bătrânii spun că este interzis să te cerți, să porți pică sau să vorbești de rău pe cineva, pentru a nu atrage dezechilibrul în casă.
Milostenia și faptele bune: Este recomandat să dai de pomană hrană sau haine celor lipsiți, în special copiilor orfani sau familiilor nevoiașe, pentru sufletul celor adormiți și pentru sporul casei.