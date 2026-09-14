Doliu în medicina! A murit dr. Angela Paraschiva Muntean, medicul care și-a dedicat peste 35 de ani sănătății mintale a copiilor

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Spitalul Clinic de Psihiatrie „Dr. Gheorghe Preda” din Sibiu a anunțat, cu profundă tristețe, trecerea în neființă a doctoriței Angela Paraschiva Muntean.

Medic primar de excepție, dr. Muntean a dedicat peste 35 de ani din viață îngrijirii sănătății mintale a copiilor și adolescenților din județ. Dispariția sa lasă un gol imens în comunitate, dar și în rândul colegilor pentru care a reprezentat un reper profesional și uman.

Peste trei decenii în slujba micilor pacienți

După ce a absolvit Liceul „Gheorghe Lazăr” din Sibiu, secția Matematică, dr. Angela Paraschiva Muntean și-a urmat vocația la Facultatea de Medicină din Cluj-Napoca, unde a urmat și rezidențiatul. Activitatea sa la spitalul din Sibiu a început la 31 ianuarie 1991, în calitate de medic secundar în specialitatea Neuropsihiatrie infantilă, devenind medic primar în anul 1999.

Devotamentul și profesionalismul au purtat-o spre funcții de conducere: între 2003 și 2004 a coordonat Laboratorul de Sănătate Mintală pentru Copii, iar din anul 2004 a preluat conducerea Secției de Psihiatrie Pediatrică. Activitatea sa a inclus coordonarea Programului Național de Sănătate Mintală la nivelul județului Sibiu între anii 2015 și 2016, dar și derularea unor studii clinice importante dedicate tratării ADHD-ului la copii.

Munca din dragoste, dusă mai departe și după pensionare

Deși s-a pensionat oficial la 1 ianuarie 2026, dragostea față de copii și față de profesie a determinat-o să revină la muncă. Doctorița Muntean a continuat să profeseze în cadrul Centrului de Sănătate Mintală și pentru Prevenirea Adicțiilor Copii din spitalul sibian, punându-și din nou experiența și atenția în slujba celor mici.

Colectivul spitalului a subliniat că distinsa doctoriță a fost „un model de dăruire și devotament”, un exemplu demn de urmat atât pentru colegii psihiatri care tratează adulți, cât și pentru cei specializați în psihiatrie infantilă.

Citeşte şi: Omar Hayssam a fost eliberat condiționat. Fusese condamnat la peste 24 de ani de închisoare pentru terorism

Citeşte şi: Robert Negoiță spune că Sorin Grindeanu ar trebui desemnat premier: „Are toate șansele să ia voturile în Parlament”

O moștenire care continuă să schimbe vieți

Munca și viziunea doctoriței Muntean continuă prin proiectele aflate în derulare la Sibiu. În prezent, șantierul Policlinicii Spitalului de Psihiatrie avansează, iar autoritățile au depus un proiect de aproape 9 milioane de lei pentru realizarea unui nou centru destinat sănătății mintale a copiilor, de care vor beneficia peste 1.200 de copii. În plus, o gală caritabilă organizată recent a permis dotarea unei camere senzoriale destinate copiilor cu nevoi speciale, un alt pas important susținut constant de dr. Muntean de-a lungul carierei.

Colectivul spitalului a transmis sincere condoleanțe familiei îndoliate, precizând că îi va păstra memoria cu „respect, afecțiune și profundă recunoștință pentru tot ce a însemnat, timp de peste trei decenii, pentru copiii din Sibiu, pentru familiile lor și pentru colegi”. Angela Paraschiva Muntean rămâne în amintirea tuturor drept medicul iubit deopotrivă de copii, părinți și echipa spitalului.

Foto – Facebook

Urmărește-ne pe Google News