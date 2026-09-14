Bianca Drăgușanu și Monica Gabor, mesaje dureroase după moartea Mădălinei Apostol. Ce se întâmpla cu iubita lui Nick Rădoi în spatele ușilor închise: „O bătălie crâncenă pe care a purtat-o în secret”

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Bianca Drăgușanu și Monica Gabor au făcut declarații dureroase după moartea Mădălinei Apostol. Cele trei erau prietene bune, iar fosta doamnă Columbeanu a dezvăluit și cu ce probleme de sănătate se confrunta, de mai mult timp, iubita lui Nick Rădoi.

Bianca Drăgușanu, declarații dureroase după moartea Mădălinei Apostol

Bianca Drăgușanu trece prin momente grele după moartea Mădălinei Apostol, care s-a stins din viață la vârsta de 40 de ani. Cele două erau bune prietene, iar vestea primită a răvășit-o pe vedetă.

„Nu pot să mă gândesc la Mădălina la trecut, îmi e foarte greu să îmi găsesc cuvintele. Eu vreau să mi-o amintesc cum era, sufletul petrecerii, de fiecare dată. Nici nu știu ce să spun, pentru că nu mă așteptam să primesc vestea asta în această dimineață”, a declarat Bianca Drăgușanu pentru Cancan.

După ce a aflat de decesul Mădălinei Apostol, vedeta a mers la Biserică pentru a aprinde o lumânare pentru ea.

„Odihnește-te în pace, Mădălina Apostol! Ai fost minunată, dar nu m-aș fi putut gândi vreodată că ai să pleci așa…”, a scris ea pe Instagram.

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Monica Gabor, despre boala de care suferea Mădălina Apostol

La rândul ei, Monica Gabor a vorbit despre problemele cu care se confrunta Mădălina Apostol. Aceasta a precizat că iubita lui Nick Rădoi se lupta de mai mulți ani cu depresia.

„Sunt absolut devastată de dispariția ei fulgerătoare. Pierderea ei lasă un gol imens în sufletul meu și în viața fiecăruia dintre noi. Mădălina avea o inimă uriașă. Îi plăcea nespus să facă acte de caritate, dăruind din bunătatea ei tuturor celor aflați în nevoie. A fost o prietenă loială, o mamă devotată, o gazdă minunată și o gospodină desăvârșită. Era genul de om care lumina orice încăpere doar prin simpla ei prezență. Avea un entuziasm debordant și încerca mereu, fără excepție, să aducă un zâmbet pe chipul oricui îi ieșea în cale”, a afirmat Monica Gabor.

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Deși la exterior părea că este bine, în sufletul său, Mădălina Apostol se lupta cu gândurile negre.

„Mădălina purta în tăcere o povară greu de înțeles pentru cei din jur. Suferea de ani de zile de depresie, o bătălie crâncenă pe care a purtat-o în secret, în timp ce pe chipul ei afișa mereu doar curaj și o energie pozitivă nesfârșită. Din păcate, această luptă tăcută a fost prea grea. A pierdut această bătălie lungă și chinuitoare, iar faptul că a plecat dintre noi mult prea devreme este rezultatul direct al suferinței pe care a ascuns-o în adâncul sufletului ei”, a mai scris Monica Gabor în mediul online.

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Sursă foto: Instagram

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