Lora și Ionuț Ghenu, parteneri de viață și colegi de muncă: „Nu vedem tot timpul lucrurile la fel și e absolut normal”. Care este secretul lor / Exclusiv

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Lora a întors toate privirile la petrecerea VIVA!, unde a purtat o ținută roz spectaculoasă, realizată special pentru evenimentul cu dress code-ul Urban Bloom. În exclusivitate pentru Unica, artista a povestit despre vara care tocmai s-a încheiat, despre momentele simple care îi aduc liniște și despre lecțiile pe care le-a învățat în ultima perioadă. Lora spune că a început să privească altfel situațiile care o încarcă negativ și că încearcă să nu mai pună presiune pe ea, nici măcar atunci când vine vorba despre felul în care arată.

Lora, confesiuni despre carieră și viața personală

Lora a vorbit deschis și despre relația cu soțul ei, Ionuț Ghenu, alături de care formează un cuplu de 11 ani, dezvăluind care este, în opinia sa, secretul unei relații care rezistă în timp. Artista a explicat cum reușesc să îmbine viața personală cu cea profesională, având în vedere că lucrează împreună, și a dezvăluit ce planuri are pentru lunile următoare: de la lansări și proiecte muzicale, până la o surpriză pregătită de soțul ei pentru începutul anului viitor.

Bună, Lora, ești înfloritoare în această seară. Spune-mi câteva cuvinte despre ținuta ta.

Este gândită de prietena mea bună, stilista Elia Adam, și este un designer român, numele este Rozalia Bot, cea care a făcut această superbă rochie și a venit de departe, cred că din Timișoara, ca să fie pe mine în seara asta și să ne distrăm.

Tocmai s-a terminat vara. Care este cea mai frumoasă amintire rămasă după această vară?

Doamne, a fost atât de rapidă vara asta și caniculară. Am avut niște seri de vară frumoase în curte la mine, cu proiectorul meu și cu motanii mei și cu soțul, ne uitam la filme. Am avut câteva petreceri în curte, cu grătar frumos, cu prieteni. Niște apusuri de soare în pădurea de lângă casă, m-am plimbat cu bicicleta și am ascultat niște concerte superbe ale unor păsări superbe și talentate din pădure și cam astea sunt. Astea le prețuiesc eu, cel puțin, astea mă încarcă pe mine.

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Lecția pe care a învățat-o în această vară

E ceva nou ce ai învățat vara asta?

Am învățat că, oricât de bun ai fi și oricât de bune ți-ar fi intențiile, astea nu sunt ca un contract pe care-l semnezi că totul în jur va fi corect. Și trebuie să… să fii un pic neutru când situațiile neprevăzute vin și te încarcă negativ. Trebuie cumva să încerci să fii cât mai neutră posibil. Am observat așa o chestie, poate vi se pare ciudat, dar mi s-a părut la un moment dat că viața este exact cum e algoritmul TikTok. Dacă stai prea mult într-o energie și ești prea preocupat de niște chestii care nu te ajută să evoluezi cu nimic, doar te încarcă negativ, parcă-ți vin mai multe din aceeași energie și cumva încerc să fiu mai neutră. Când sunt lucruri negative, care nu depind de mine, să nu le mai iau atât de personal, să nu mă încarce atât de mult.

Ce ți-ai propus? Ce planuri mai ai până la finalul anului? Și profesional, și personal?

Pe termen lung nu prea mai fac planuri, deși soțul meu m-a surprins cu niște bilete pentru ianuarie în Thailanda, doar dus. Ceea ce nu pot să spun că nu mă bucură, dar pe plan profesional urmează, la brandul meu de cosmetice, să lansez produse noi și, tot pe plan profesional, mâine filmez albumul „Folklora”, pentru că îl voi lansa sub formă de concert și mă bucur că a început toamna într-un mod productiv, adică pe sufletul meu, fac lucruri. Astăzi un party frumos, m-am regăsit aici cu oameni foarte frumoși. Și mâine filmez, abia aștept. Astăzi, până la petrecere, s-a lucrat la rochia pe care o voi purta mâine. Și cam asta, în principiu. Concerte, lansări și Lora, care are energie să le facă pe toate și să le îmbine cumva să funcționeze.

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Sinceră despre presiunea de a arăta perfect

Arăți foarte bine. Ce faci ca să te menții în formă?

Nu sunt, să știi, în cea mai bună formă, dar nu înseamnă că nu-mi place de mine și nu mă apreciez și în forma asta. Încerc să nu mai pun presiune pe mine. Mi se pare că e periculos să mă simt vinovată pentru fiecare mică plăcere pe care mi-o fac. Cred că maturitatea a venit cu o relaxare pe care o apreciez și valoarea noastră nu are nicio legătură cu kilogramele în plus sau în minus. Are strict legătură cu felul în care noi ne vedem pe noi și cum ne apreciem și cum ne respectăm.

Și da, dacă săptămâna viitoare am chef să încep un program din ăsta foarte strict de sport și să mănânc numai salate o lună de zile, da, o să fac asta probabil. Adică îmi respect dorințele. Dacă o să fiu peste două luni mai pufoasă, ok. Sunt așa. Și foarte bine. Are soțul ce să muște. (râde) Nu mai vreau să mai simt că facem… că suntem într-o întrecere din asta, într-un concurs de ceva. Chiar nu suntem. E o iluzie.

Care crede Lora că este secretul relației cu soțul ei

De cât timp sunteți tu și soțul tău împreună?

Cred că de 11 ani.

Și care este secretul vostru?

Ne certăm cu argumente și… Avem același scop: să fim împreună. Și asta e.

După atâta timp, mai apar gelozii între voi?

Nu m-am gândit la asta. Răspuns final: nu. Eu nu sunt o femeie geloasă. Mie îmi plac femeile frumoase, eu le apreciez. Eu îi arăt soțului meu femei frumoase, îi spun: „Uite cât de frumoasă e fata aia.” Și ce-mi place la ea, explic: atitudinea. Sunt unii oameni care au o aură din asta foarte frumoasă, foarte specială și eu asta apreciez în primul rând. Și suntem doi oameni care ne-am luat de mână și: „Hai să vedem cât de departe putem ajunge.” Cam asta. Fără presiune pe relație. Vai de mine, trebuie să facem, trebuie să… nu! Fiecare zi are farmecul ei, are problemele ei și tot așa.

Cum îmbinați personalul cu profesionalul?

Greu! Greu, să nu faceți asta! (zâmbește)

Nu, e greu. Păi, de acolo sunt tot felul de tensiuni și certuri și… Pentru că nu vedem tot timpul lucrurile la fel și e absolut normal, suntem doi oameni diferiți. Dar am învățat să comunicăm cu argumente. Puterea exemplului. Dacă avem o problemă cu ceva, trebuie să venim și cu soluția la problemă. Nu doar să spunem că e o problemă undeva. Și așa ne învățăm unul pe altul să fim potriviți unul pentru celălalt.

Pentru ce este recunoscătoare

Pentru ce ești recunoscătoare astăzi?

Pentru seara asta sunt recunoscătoare. Sunt recunoscătoare pentru că am rezistat psihic. Aș vrea să mulțumesc fanilor mei. Da, sunt recunoscătoare că nu mi-am pierdut mințile, deși am crezut că o să mi se întâmple. Sunt recunoscătoare că am reușit cumva, la pământ fiind, să mă ridic și să nu mă agăț de nimeni când fac asta. Și e important, pentru că oamenii, oricât de mult i-am iubi, nu ne garantează nimeni, nici cu jurămintele lumii și contractele semnate. Iubirea este pe cât de prețioasă, pe atât de imprevizibilă. Și atunci e foarte important să știi tu cine ești, pentru tine, nu prin ochii altora.

Foto: Captură video; Instagram

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