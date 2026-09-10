Cum arată casa în care locuiesc Valerie Lungu și Alex Gîlcă de la Asia Express 2026

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Valerie Lungu și Alex Gîlcă, una dintre echipele de la Asia Express 2026, și-au cumpărat casa visurilor. Locuința modernă, cu etaj, are un design elegant și este amenajată în culori neutre. Descoperă cum și-au transformat influencerii visul în realitate.

Cum arată casa în care locuiesc Valerie Lungu și Alex Gîlcă

Valerie Lungu a făcut un alt pas important după logodna cu Alex Gîlcă, mutarea în casa visurilor sale, o locuință modernă și elegantă, care îi reflectă perfect stilul.

Casa lui Valerie este o adevărată oază de liniște. Cu un design modern și o paletă cromatică dominată de alb și crem, casa emană eleganță și simplitate. Construită pe două niveluri, aceasta include o bucătărie open space care se îmbină armonios cu livingul.

Imaginile publicate de Valerie pe rețelele sociale au stârnit admirația internauțiulor, care i-au lăudat gusturile. „Superb totul”, a comentat cineva. „Felicitări, arată minunat și pariez că a necesitat multă energie și muncă”, a fost un alt mesaj.

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Provocări și noi începuturi la Asia Express 2026

Înainte să-și construiască un cămin de vis, Valerie Lungu și partenerul său, Alex Gîlcă, au ales să își testeze limitele la Asia Express 2026, alături de alte echipe curajoase. Sezonul 9 al emisiunii de la Antena 1 a pus cuplul într-o ipostază inedită, în care a trebuit să lase în urmă confortului cotidian pentru a face față unor provocări neașteptate.

„Am ales să mergem la Asia Express pentru că simţim că e momentul să ieşim complet din zona de confort. Pentru noi e mai mult decât o experienţă, e o provocare personală să ne învingem fricile şi să vedem de ce suntem cu adevărat capabili. Vrem să ne resetăm stilul de viaţă, iar la finalul acestei experienţe ne dorim să fim o versiune mai bună a noastră, mai prezenţi, mai empatici şi capabili să ne bucurăm cu adevărat de fiecare moment”, au declarat cei doi pentru Antena 1.

De la „Bravo, ai stil!” la influencer cu peste 1 milion de urmăritori

Drumul lui Valerie către succes a început în 2018, odată cu participarea la emisiunea „Bravo, ai stil!”. Această competiție de modă a fost rampa de lansare care i-a adus notorietatea și i-a deschis drumul spre o carieră de succes în mediul online. De atunci, Valerie s-a remarcat prin conținutul său creativ și sofisticat, de la tranziții video spectaculoase la imagini cu decoruri atent alese.

Influencerița a reușit să-și transforme pasiunea pentru modă și imagine într-un adevărat business. Colaborările cu branduri de renume, călătoriile în destinații exotice și atenția la detalii sunt elementele care i-au consolidat statutul de influencer de succes pe platforme precum Instagram și TikTok.

Foto: Instagram

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