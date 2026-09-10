Geta Sterp este însărcinată cu al doilea copil: „Un suflet mic vine să ne completeze familia”. Influencerița a dezvăluit sexul bebelușului

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Fericire imensă pentru Geta Sterp! Pe 10 septembrie a împlinit 30 de ani și a anunțat că este însărcinată cu al doilea copil. Geta și soțul ei, Sebastian, au marcat momentul special printr-o petrecere.

Geta Sterp este însărcinată cu al doilea copil

Geta Sterp trăiește un moment plin de emoții! În ziua în care a schimbat prefixul, tânăra a împărtășit o veste care a bucurat întreaga familie: este însărcinată cu al doilea copil. Anunțul a venit în cadrul unei petreceri aniversare și de gender reveal.

„Cel mai frumos cadou de ziua mea? Un suflet mic vine să ne completeze familia și să ne umple casa de și mai multă iubire”, a declarat Geta.

Mama a unui băiețel, Vladimir, Geta a mărturisit că așteptarea unui al doilea copil este o binecuvântare ce îi aduce o bucurie imensă. „Vladimir, vei avea o surioară!”, a spus ea, radiind de fericire alături de soțul său, Sebastian.

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„Nimeni nu a știut nimic până acum”

Momentul a fost cu atât mai special cu cât petrecerea a avut o dublă semnificație. Pe lângă vestea sarcinii, Geta și-a sărbătorit aniversarea de 30 de ani, într-un cadru festiv, înconjurată de familie și prieteni.

„Nimeni nu a știut nimic până acum. Doar eu și Sebi am știut că vom deveni părinți din nou, dar am ales să păstrăm și noi surpriza de a afla împreună printr-un gender reveal diferit, fără ca nimeni să bănuiască ceva”, a adăugat ea.

Anunțul sarcinii și sărbătorirea vârstei de 30 de ani marchează începutul unui nou capitol din viața tinerei. Geta Sterp este influencer și sora mai mică a fraților Iancu, Culiță și Ilinca Sterp.

Foto: Instagram

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