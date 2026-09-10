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Ilie Năstase contestă decizia poliției în scandalul cu soția sa. „Cum pot să o ameninț? Mie nu mi-a luat declarație nimeni!”

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Ilie Năstase a răspuns după ce soția sa, Ioana Năstase, a apelat la poliție în urma unui conflict verbal intens. Deși oamenii legii au emis inițial un ordin de protecție provizoriu, măsura a fost infirmată ulterior de procurorul de caz.

În acest context agitat, fostul lider mondial din tenis își susține nevinovăția, în timp ce fosta sa soție, Brigitte Pastramă, a lansat un atac dur privind interesele financiare din spatele acestei relații.

Acuzațiile de agresiune și decizia instanței

Ilie Năstase consideră că decizia poliției a fost o eroare procedurală gravă, fiind luată fără a-i fi ascultată propria versiune asupra evenimentelor. Acesta susține că nu a existat un motiv real pentru o asemenea intervenție și că neînțelegerile verbale fac parte din dinamica obișnuită a căsniciei.

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Explicațiile oferite privind ordinul emis și anulat ulterior indică nemulțumirea fostului tenismen. „În primul rând, ordinul de restricție a fost anulat de Judecătoria Constanța. Eu vă spun: s-a dat un ordin greșit, pentru că pe mine nu m-a chemat la poliție să mă întrebe ce s-a întâmplat. Și atunci, cei de la tribunal și-au dat seama că a greșit poliția. Trebuie să-mi ia și mie declarație, nu?” – a spus fostul mare sportiv pentru cancan.ro.

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Referitor la tensiunile din cuplu și la acuzațiile de agresivitate, poziția exprimată este una fermă: „M-am certat de o mie de ori cu ea și spune că am fost agresiv. Păi, în ăștia 8 ani n-am fost agresiv? Numai acum, după 8 ani, sunt agresiv? Nu înțeleg. Amenințată cu ce? Și pentru ce? Cu ce? Cum pot să o ameninț? Invers, ea, dacă mă amenință pe mine, o femeie poate să amenințe un bărbat, dar un bărbat nu poate să-i spună lucrurile urâte unei femei, nu se poate. Invers se poate”.

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În ceea ce privește solicitarea de montare a unui dispozitiv de urmărire, reacția indică o contestare a procedurilor aplicate: „Brățara electronică se dă după ce îi interoghezi pe amândoi, ambele părți care sunt implicate. Nu vi se pare corect așa ceva? Mie nu mi-a luat declarație nimeni”.

Atacul dur lansat de Brigitte Pastramă

Scandalul s-a extins rapid după ce Brigitte Pastramă a intervenit public cu acuzații grave la adresa Ioanei Năstase. Fosta soție susține că actuala parteneră ar fi profitat de averea fostului campion și că acțiunile ei recente demonstrează o lipsă de respect și de sentimente reale.

Reacția vehementă scoate la iveală nemulțumiri legate de modul în care au fost gestionate bunurile comune de-a lungul timpului: „Am tacut mult timp si nu mi am spus punctul de vedere, deoarece am dorit sa nu ii fac rau prin declaratiile mele, lui Ilie. Dar vad ca raul este facut si nu prea mai e nimic bun de facut…In primul rand intrebarea mea este: cat de fatarnica poti fi ca femeie, sa faci pe «doamna» si sa declari ca iti respecti sotul «Marele Ilie Nastase» chiar ii zicea «Domnul Ilie Nastase»”.

Acuzațiile privind proprietățile și banii despre care se afirmă că au fost înstrăinați completează tabloul conflictului: „Pai nu mai esti tu doamna cu respect pentru marele campion, astazi, cand il dai a nu stiu cata oara pe mana politiei???? Nu esti tu marea doamna care nu vorbeste decat cu apelativul @Domnul Nastase, acum cand ti ai umplut garajul, ai afaceri pe numele fiului, casute si apartamente prin Constanta si imprejurimi si ceri sa i monteze «Domnului Ilie» bratari electrice?????? Sincer, nu cred ca l ai iubit pe Ilie niciodata!”.

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