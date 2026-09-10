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Giorgos Mazonakis, unul dintre cei mai îndrăgiți cântăreți de muzică pop din Grecia, a încetat din viață la vârsta de 54 de ani.

Renumitul interpret, care se bucura de un succes uriaș și în rândul diasporei grecești, a murit în urma unui stop cardiac suferit în timpul unei proceduri medicale, la scurt timp după ce a fost transportat de urgență la Spitalul „Elpis” din Atena.

Anchetă la o clinică din Kolonaki

Tragicul eveniment s-a petrecut vineri după-amiază, în timp ce Mazonakis se afla la o clinică din cartierul atenian Kolonaki pentru o terapie programată. Starea sa de sănătate s-a deteriorat brusc, iar poliția elenă a deschis deja o anchetă pentru a reconstitui cu exactitate firul evenimentelor, din momentul în care artistul a intrat în clinică și până la apelarea serviciului de ambulanță.

Membrii echipei medicale de la spital au depus eforturi susținute pentru a-i salva viața, însă procedurile de resuscitare au fost zadarnice, decesul fiind pronunțat la mai puțin de o oră de la internare. În cadrul cercetărilor, medicul curant al cântărețului a fost chemat la poliție pentru a da declarații cu privire la circumstanțele în care s-a declanșat stopul cardiac.

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Nereguli majore semnalate de Ministerul Sănătății

Cazul a intrat imediat în atenția autorităților centrale. Ministrul Sănătății, Adonis Georgiadis, a făcut o serie de precizări ferme vineri seară cu privire la condițiile în care a avut loc tragedia.

„Complicația cardiacă a survenit în timpul unei proceduri de plasmafereză efectuate într-o unitate care funcționa sub o simplă licență de cabinet de patologie generală. Această procedură nu este permisă în astfel de spații”, a declarat oficialul elen.

Ministrul Sănătății a subliniat că cauzele exacte ale decesului vor fi stabilite în urma expertizei medico-legale.

De la cluburile din Patras la scenele internaționale

Crescut în zona Pireu și având origini cretane, Giorgos Mazonakis și-a început parcursul muzical la începutul anilor ’90, cântând într-un club din orașul Patras. Prezența sa scenică plină de energie a atras rapid atenția casei de discuri Universal Music (cunoscută atunci ca PolyGram), care i-a lansat albumul de debut în 1993.

Influențat de marile figuri ale muzicii grecești, precum Stratos Dionysiou, Giannis Parios, Marinella și Haris Alexiou, artistul a creat un stil comercial inconfundabil ce îmbina sonoritățile tradiționale cu pop-ul contemporan. Pe parcursul carierei, el a susținut numeroase turnee în Grecia și Cipru, dar și în fața comunităților de greci din Germania, Australia și Statele Unite, având concerte de succes în New York, New Jersey, Atlantic City și Chicago.

Giorgos Mazonakis a fost și antrenor în emisiunea-concurs „The Voice of Greece” în cel de-al 10-lea sezon (2024–2025), continuând să facă parte din juriul competiției muzicale și în cel de-al 11-lea sezon.

Foto – Facebook

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