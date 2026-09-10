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Amanda Kloots a confirmat pentru Page Six că ea și fostul jucător profesionist de tenis Justin Gimelstob s-au despărțit după un an de relație.

Amanda Kloots și Justin Gimelstob s-au despărțit după un an de relație

Miercuri, 9 septembrie, la cea de-a 8-a ediție a premiilor „Daytime Beauty Awards”, Amanda Kloots (44 de ani) a confirmat că ea și Justin Gimelstob (49 de ani) nu mai sunt împreună, declarând: „Nu, în prezent nu, dar suntem în continuare prieteni foarte buni”.

Kloots și Gimelstob și-au făcut debutul pe covorul roșu în calitate de cuplu în aprilie anul trecut, menționând anterior că relația lor se afla încă în „faza de curtare”.

Amanda spune că nu și-a pierdut încrederea în dragoste, deși relația cu Justin nu a funcționat. „Cred în dragoste. Îmi doresc cu siguranță asta în viața mea”, a declarat ea pentru Page Six.

Deocamdată, Kloots a spus că se concentrează pe creșterea fiului ei de 7 ani, Elvis, încercând să găsească un echilibru între rolul de mamă și cariera sa. „În acest moment, m-am concentrat doar pe muncă, pe Elvis și pe mine însămi, și pe a mă asigura că sunt cea mai bună versiune a mea”, a explicat ea.

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Amanda Kloots a fost căsătorită de două ori

Kloots, care îl are pe Elvis împreună cu regretatul său soț, Nick Cordero, a spus că această experiență a fost împlinitoare. „A fost o experiență foarte frumoasă, vindecătoare și plină de satisfacții, așa că asta este situația mea în acest moment.”

Kloots l-a pierdut pe soțul ei, actorul de pe Broadway Nick Cordero, în 2020, după o luptă de câteva luni cu COVID-19. Acesta avea doar 41 de ani.

La acea vreme, ea a postat un omagiu sfâșietor pe Instagram, scriind: „Dumnezeu are acum încă un înger în ceruri. Iubitul meu soț a trecut în neființă în această dimineață. A fost înconjurat de dragostea familiei sale, care cânta și se ruga în timp ce el părăsea în liniște această lume”.

Cei doi s-au căsătorit în 2017, după ce s-au cunoscut inițial în timp ce jucau împreună în piesa „Bullets Over Broadway”. Kloots a fost căsătorită anterior cu actorul David Larsen, din 2007 până la divorțul lor, în 2015.

Foto: Instagram; Getty Images

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