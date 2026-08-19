Pep Guardiola rupe tăcerea despre divorțul de Cristina Serra: „O iubeam inimaginabil”

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Pep Guardiola rupe tăcerea despre divorțul de Cristina Serra în documentarul „O obsesie frumoasă”. Antrenorul a dezvăluit cum succesul său la Manchester City și pierderea pasiunii au afectat relația lor de 30 de ani.

Pep Guardiola a vorbit deschis despre divorțul de soție, Cristina Serra

Pep Guardiola, unul dintre cei mai mari antrenori din istoria fotbalului, a surprins lumea sportului nu doar prin trofeele câștigate, ci și printr-o dezvăluire emoționantă despre viața sa personală. Documentarul „O obsesie frumoasă”, dedicat celor 10 ani petrecuți de tehnician la Manchester City, dezvăluie o latură vulnerabilă a liderului catalan.

Într-o scenă memorabilă, filmată după înfrângerea dureroasă suferită de Manchester City în fața lui Juventus, scor 0-2, în decembrie 2024, Guardiola a împărtășit un moment de sinceritate cu jucătorii săi. „Am divorțat de cea mai frumoasă femeie din lume pentru că am pierdut pasiunea. Nu vreau jucători buni, vreau jucători cu pasiune!”, le-a spus Pep, citat de Gazeta Sporturilor.

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„O iubeam inimaginabil de mult”

Dezvăluirea sa a fost mai mult decât un gest de sinceritate. A fost o lecție despre puterea pasiunii, atât în viață, cât și pe teren: „Băieți, vreau să vă mărturisesc ceva! La naiba! Am divorțat de cea mai frumoasă femeie de pe planeta asta. Este soția mea, fosta mea soție. O iubeam inimaginabil de mult, dar am pierdut pasiunea. Din mai multe motive am pierdut pasiune. O iubesc? Da, cu siguranță! Mă iubește? Da. Dar am pierdut pasiunea”.

Cristina Serra, partenera sa de peste 30 de ani și soția sa din 2014, a fost o prezență constantă în viața lui Guardiola, dar nu s-a acomodat la viața din Manchester. În 2020, s-a întors la Barcelona pentru a se dedica brandului său de modă, în timp ce Pep a continuat să scrie istorie pe terenul din Anglia. În ciuda eforturilor de a-și echilibra cariera cu viața de familie, drumurile lor s-au separat.

De-a lungul deceniului său la Manchester City, Guardiola a transformat echipa într-un simbol al excelenței: 6 titluri în Premier League, un trofeu Champions League, 3 FA Cup, 5 Carabao Cup și multe alte distincții stau mărturie pentru obsesia sa pentru succes.

Foto: Profimediaimages.ro

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