Motivul pentru care Cristiano Ronaldo și Georgina Rodriguez s-au căsătorit în sufrageria lor: „Am simțit o pace și o energie foarte greu de descris”. Cum au arătat ținutele lor

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Cristiano Ronaldo și Georgina Rodriguez s-au căsătorit pe 11 august 2026, în sufrageria casei lor din Cascais, Portugalia. Ceremonia a fost una intimă, alături de cei cinci copii, urmată de o binecuvântare religioasă la Fatima.

Motivul pentru care Cristiano Ronaldo și Georgina Rodriguez s-au căsătorit în sufrageria lor

Cristiano Ronaldo și Georgina Rodríguez au spus „Da” într-o ceremonie intimă care a surprins pe toată lumea. Pe 11 august 2026, în loc să opteze pentru o nuntă grandioasă, cuplul a ales să își unească destinele în sufrageria casei lor din Cascais, Portugalia, în prezența celor cinci copii ai lor. După momentul emoționant, ei au mers la Sanctuarul Maicii Domnului de la Fatima pentru o binecuvântare religioasă. Deciziile lor neconvenționale au stârnit curiozitatea fanilor, iar cei doi au povestit pentru Vogue cum au ajuns să opteze pentru o ceremonie atât de restrânsă.

Într-o epocă în care mulți aleg să organizeze evenimente somptuoase, Cristiano și Georgina au decis să transforme sufrageria casei lor într-un spațiu de poveste. Alegerea acestui loc nu a fost întâmplătoare. „Am ales să facem asta în sufrageria casei noastre de aici, unde luăm micul dejun, prânzul și cina și unde trăim realitatea vieții noastre. Peste 30 de ani vreau ca cei mici să se gândească: «Ceva minunat s-a întâmplat la această masă – jurămintele de nuntă ale părinților noștri»”, a declarat Georgina pentru Vogue.

Cristiano, mereu jovial, a completat glumeț: „Probabil că nu va fi aceeași masă. S-ar putea să schimbăm decorul”.

Cum devine simplitatea un lux

După un deceniu de relație și o viață publică intensă, cei doi au simțit nevoia de a celebra iubirea lor într-un mod liniștit și personal. „Când eram mică, visam la cel mai mare castel, la cea mai mare trăsură, la cea mai lungă rochie, la o coroană plină de diamante. Iar acum spun: nu. Vreau ceva intim, cu partenerul meu și copiii noștri, acasă. Pentru că palate, case, insule, cai, mașini: avem toate acestea la îndemână în fiecare zi. Dar ceva intim – asta este mai neobișnuit pentru noi”, a explicat Georgina pentru Vogue.

Cu toate acestea, discreția ceremoniei nu a însemnat renunțarea la eleganță. Georgina a strălucit într-un costum alb din mătase de la Gucci, completat de un colier Chopard Garden of Kalahari, decorat cu un diamant de 50 de carate. Cristiano a optat pentru un costum bej deschis, realizat la comandă de aceeași casă de modă. Alegerea brandului Gucci are o semnificație deosebită pentru cuplu, fiind locul în care cei doi s-au întâlnit pentru prima oară, în 2016, la Madrid, când fotbalistul a intrat în magazinul unde Georgina lucra la acel moment.

Un moment de neuitat pentru întreaga familie

Cei cinci copii ai cuplului – Cristiano Jr., gemenii Eva și Mateo, Alana și Bella – au fost în centrul atenției în această zi specială. „Copiii știu că timpul nostru le aparține”, a spus Georgina, subliniind cât de important este pentru ei să construiască o familie unită, în ciuda programului încărcat. Amintindu-și propriile copilării marcate de lipsuri și instabilitate, Cristiano și Georgina pun preț pe valorile familiale și pe momentele simple, dar semnificative.

Pentru a imortaliza această zi unică, cei doi au apelat la fotograful german Juergen Teller, renumit pentru abordarea sa artistică și lipsită de convenții. „Fotografiile lui sunt artă. Nu am vrut albumul de familie tipic și plictisitor. Am vrut unul artistic, care să dureze pentru totdeauna”, a explicat Georgina.

După schimbul jurămintelor, cuplul a mers la Sanctuarul Maicii Domnului de la Fatima, unde au primit o binecuvântare religioasă într-o capelă retrasă. „A fost exact așa cum mi-am imaginat. Intim, plin de iubire, iar familia noastră a avut cel mai important rol. Nu mi-am putut stăpâni lacrimile”, a povestit Georgina pentru Vogue. Ea a descris experiența din Capela Maicii Domnului Îndurerată ca fiind una profund spirituală: „Am simțit o pace și o energie foarte greu de descris. Nu mai aveam nevoie de nimic: soțul meu, copiii mei, casa noastră, credința noastră și iubirea noastră”.

Planuri de viitor pentru familia Ronaldo

Imediat după nuntă, Cristiano a fost nevoit să revină la echipa sa, Al-Nassr, din Arabia Saudită. Întrebat despre luna de miere, el a răspuns cu zâmbetul caracteristic: „Fiecare zi este o lună de miere”. Totodată, fotbalistul a mărturisit că, deși mariajul nu schimbă natura relației lor, oficializarea acesteia îi oferă un nou statut. „Doar faptul că ești soț și soție – intri într-o ligă diferită.”

Într-un moment de sinceritate, Ronaldo a recunoscut că se apropie de finalul carierei sale în fotbal. „Probabil că acesta este ultimul meu an în fotbal și vreau să las în urmă o moștenire spectaculoasă.” Cu toate acestea, planurile sale de viitor sunt deja conturate. „Am atât de multe lucruri care să mă țină ocupat, încât este greu să vă spun un singur lucru. Pentru că fotbalul poate lăsa un gol mare, trebuie să-ți umpli timpul în mai multe feluri, nu doar într-un singur mod.”

Întrebați dacă își doresc mai mulți copii, Georgina și Cristiano au răspuns cu sinceritate. „Nu spun niciodată niciodată”, a mărturisit Cristiano, în timp ce Georgina a adăugat: „Un alt copil acum ar însemna supraaglomerare acasă. Dar când cei mici vor avea 15 sau 16 ani, noi vom fi încă tineri, așa că de ce nu? Este adevărat că nu-mi pot imagina viața fără copii mici, așa că vom vedea”.

Această nuntă intimă, departe de ochii curioșilor, a reflectat perfect valorile și prioritățile cuplului. Așa cum însuși Cristiano a concluzionat: „Va fi o zi specială, petrecută într-un mod normal”.

Foto: Instagram

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