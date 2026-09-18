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Regizorul Patricio Guzmán a murit la 85 de ani

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Unica.ro
.  Actualizat 18.09.2026, 15:48
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Patricio Guzmán, regizorul care a relatat conflictele politice sângeroase din Chile din anii 1970 și tulburările sociale și politice ulterioare în filme precum „Bătălia din Chile” și „Nostalgia luminii”, a murit la vârsta de 85 de ani. Potrivit agenției de știri chiliene Emol, citată de The Guardian, Guzmán a murit marți la Paris în urma unui stop cardiorespirator.

Regizorul Patricio Guzmán a murit la 85 de ani

Patricio Guzmán a câștigat recunoaștere internațională pentru filmele sale fără menajamente, dar poetice, care explorează impactul regimului Pinochet în Chile.

Principala preocupare a lui Guzmán de-a lungul carierei sale a fost masacrul declanșat de lovitura de stat a lui Augusto Pinochet din 1973 împotriva lui Salvador Allende, președintele ales al Chile. Ulterior, el a declarat pentru „The Guardian”: „Sunt un regizor care a fost profund marcat de metodele dictatorului. Acest lucru m-a însoțit pentru totdeauna. Nu pot să-l las în urmă.” Cu toate acestea, el a respins ideea că ar fi un activist sau un regizor politic, adăugând: „Nu sunt sociolog. Nici politician nu sunt. Realizez filme metaforice și poetice; interpretez realitatea prin propria mea viziune personală.”

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A lucrat în publicitate înainte să studieze cinematografia

Născut în Chile în 1941, Guzmán a lucrat inițial în publicitate înainte de a studia cinematografia, mai întâi în Chile și apoi la Madrid. La întoarcerea în Chile, Guzmán a reacționat la atmosfera politică febrilă de după alegerea lui Allende în 1970, realizând în cele din urmă imensul documentar „Bătălia din Chile”, care a relatat încercarea lui Pinochet – încununată în cele din urmă de succes – de a-l răsturna pe Allende, încercare care a dus la sinuciderea acestuia din urmă. Guzmán nu s-a ferit de brutalitatea acelei perioade, incluzând chiar și imagini filmate de operatorul Leonardo Henrichsen în momentul în care acesta a fost împușcat mortal de soldatul pe care îl filma.

Guzmán a fost ajutat în acest demers de cineastul francez Chris Marker, care i-a furnizat peliculă și i-a pus la dispoziție relații care s-au dovedit esențiale pentru realizarea filmului. Guzmán însuși a fost arestat, dar eliberat în cele din urmă; însă directorul de imagine al filmului, Jorge Müller, nu a avut același noroc – împreună cu iubita sa, Carmen Bueno, a fost arestat, torturat și a „dispărut” în 1974.

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Ultimul lui film s-a lansat în 2022

Guzmán a finalizat filmul „Bătălia din Chile” în străinătate, lansând fiecare dintre cele trei părți ale sale – „Insurecția burgheziei” (1975), „Lovitura de stat” (1976) și „Puterea populară” (1979) – pe parcursul restului anilor ’70. Descris de „The Guardian” ca „un exemplu de film de actualități filmat excepțional, care surprinde drama și instabilitatea acelei perioade”, acesta a continuat să fie apreciat de atunci încoace. Guzmán a revenit asupra filmului la mijlocul anilor ’90 cu „Chile, memorie încăpățânată”, în care s-a întors în țară după un sfert de secol de exil. În 2001 a finalizat „Cazul Pinochet”, după ce fostul dictator chilian a fost arestat la Londra în 1998.

Regizorul a trecut la subiecte mai metafizice cu o trilogie de filme începând din 2010: „Nostalgia luminii”, „Nasturele de perle” și „Cordiliera viselor”. Acestea au încercat să exploreze trecutul traumatic al Chile-ului prin integrarea magnificelor peisaje naturale ale țării. Ultimul său film, „Țara mea imaginară”, a avut premiera în 2022 și a abordat protestele stradale dramatice din Chile din 2019.

Foto: Profimediaimages.ro

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