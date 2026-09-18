Laura Giurcanu se mută din România. Influencerița pleacă în Maroc împreună cu Marian Huja

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Laura Giurcanu, model și influencer cu peste 1 milion de urmăritori, se pregătește să se mute din România. Fosta câștigătoare de la Asia Express a hotărât plece împreună cu iubitul ei, fotbalistul Marian Huja, care a primit un contract de nerefuzat la un club din Maroc.

Laura Giurcanu se mută în Maroc

Laura Giurcanu, model și influencer cu peste 1 milion de urmăritori pe rețelele sociale, pare pregătită să înceapă un nou capitol alături de iubitul său, fotbalistul Marian Huja.

Tânăra de 29 de ani a publicat recent pe Instagram un scurt clip în care apare cu trei bagaje gata de drum, sugerând o mutare în Maroc.

„Mi-a scris în urmă cu 6 luni și acum sunt pe drum spre altă țară”, a dezvăluit ea.

Această decizie vine la scurt timp după ce Marian Huja, legitimat la Raja Casablanca, s-a transferat de la CFR Cluj.

Potrivit Gazeta Sporturilor, clubul clujean a primit 250.000 de euro pentru transfer, iar sportivul în vârstă de 27 de ani va câștiga aproximativ 300.000 de euro anual la echipa marocană.

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Când a început relația dintre influenceriță și fotbalist

Relația dintre Laura Giurcanu și Marian Huja a fost oficializată abia în august, când cei doi au publicat primele fotografii împreună dintr-o vacanță.

Doar o lună mai târziu, se pare că modelul se pregătește să își urmeze partenerul în străinătate. De altfel, Laura a dat indicii și cu o zi înainte, când a sugerat pe rețelele sociale că și-a scos la vânzare mașina, un Mercedes GLB 250.

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Marian Huja urmează să debuteze oficial în tricoul echipei Raja Casablanca peste doar câteva zile, pe 24 septembrie.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu Laura Giurcanu și Marian Huja

Sursă foto: Instagram

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