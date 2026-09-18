Laura Giurcanu se mută din România. Influencerița pleacă în Maroc împreună cu Marian Huja

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Laura Giurcanu, model și influencer cu peste 1 milion de urmăritori, se pregătește să se mute din România. Fosta câștigătoare de la Asia Express a hotărât plece împreună cu iubitul ei, fotbalistul Marian Huja, care a primit un contract de nerefuzat la un club din Maroc.
Când a început relația dintre influenceriță și fotbalist
Relația dintre Laura Giurcanu și Marian Huja a fost oficializată abia în august, când cei doi au publicat primele fotografii împreună dintr-o vacanță.
Doar o lună mai târziu, se pare că modelul se pregătește să își urmeze partenerul în străinătate. De altfel, Laura a dat indicii și cu o zi înainte, când a sugerat pe rețelele sociale că și-a scos la vânzare mașina, un Mercedes GLB 250.