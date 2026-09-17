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Cine este Bogdan Mocanu de la Burlacii: Foc în Paradis. Asul din mânecă cu care își va lua prin surprindere toți adversarii

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Cine este Bogdan Mocanu de la „Burlacii: Foc în Paradis”. Bogdan Mocanu este unul dintre cele mai cunoscute nume din peisajul show-urilor de televiziune din România. În vârstă de 28 de ani, acesta a atras rapid atenția publicului odată cu prima sa apariție televizată importantă, construindu-și ulterior o imagine publică puternică.

Pregătit acum pentru o nouă provocare pe micile ecrane, artistul își va testa din nou șansele pe plan sentimental într-un proiect de anvergură.

Cine este Bogdan Mocanu de la „Burlacii: Foc în Paradis”.

Parcursul profesional al lui Bogdan Mocanu este unul extrem de variat. După ce s-a remarcat în cadrul emisiunii „Puterea Dragostei”, unde a legat o strânsă prietenie cu Jador, acesta și-a extins activitatea în mai multe domenii creative și sportive. În prezent, el activează ca artist și model, este pasionat de bodybuilding și lucrează ca tattoo artist, acumulând experiențe în contexte dintre cele mai diverse.

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Toate aceste laturi îl însoțesc în noua sa aventură din emisiunea „Burlacii: Foc în Paradis”, noul reality-show de dating transmis de PRO TV. Proiectul îi oferă ocazia de a-și căuta o parteneră de viață, dar și de a lupta pentru miza pusă în joc, premiul cel mare fiind în valoare de 50.000 de euro.

Bogdan MocanuIconVEZI  GALERIA  FOTO(1 / 8)

Strategia din competiție: între rolul de „psiholog” și abilitățile de manipulare

În cadrul noului show, Bogdan Mocanu își propune să lase la vedere o latură mai puțin cunoscută publicului larg. Extrem de atent la reacțiile și comportamentele celor din jur, el a mărturisit că îi place să analizeze în detaliu dinamica dintre oameni, motiv pentru care consideră că ar putea deveni facil „psihologul” emisiunii.

În plus, concurentul nu ezită să fie extrem de sincer în privința tacticilor sale de joc. El a recunoscut deschis că se consideră o persoană manipulatoare, o trăsătură care va influența cu siguranță parcursul său în competiție și relațiile cu ceilalți participanți.

 

Istoricul amoros și despărțirea definitivă de Iasmina

Viața personală a lui Bogdan Mocanu a fost adesea în atenția presei, în special din cauza relației sale tumultuoase cu Iasmina. Povestea lor de dragoste a fost marcată de numeroase împăcări și despărțiri, cei doi încercând în repetate rânduri să își salveze legătura. Ultimul capitol din povestea lor s-a scris în toamna anului 2025, când s-au împăcat din nou, însă separarea a survenit definitiv doar câteva luni mai târziu.

Decizia de a pune punct final a venit pe fondul unor viziuni complet diferite asupra viitorului, chiar dacă între ei au rămas sentimente și respect reciproc. Iasmina a preferat să fie discretă în privința detaliilor care au dus la ruptură, rezumând simplu motivele separării lor: „Nu ne-am potrivit!”.

Foto – Facebook

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