La opt luni după divorț, Andreea Popescu rupe tăcerea despre Dan Alexa. Ce a simțit după ce a făcut totul public. „Este un lucru pe care mi l-am asumat!”

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După opt luni de tăcere de la divorțul de Rareș Cojoc și de la controversele apărute în spațiul public în legătură cu Dan Alexa, Andreea Popescu a oferit primele explicații detaliate despre motivele deciziei sale. Vedeta a mărturisit că și-a dorit să fie complet sinceră și să își asume responsabilitatea pentru faptele sale, pas care i-a adus o stare de eliberare.

Decizia de a rupe tăcerea după opt luni

Andreea Popescu a explicat că a preferat inițial să păstreze tăcerea, însă a realizat ulterior că asumarea adevărului este opțiunea potrivită, chiar și atunci când aspectele discutate nu îi aduceau neapărat beneficii de imagine.

„Da, șase-opt luni, opt luni de zile în care, na, ok, puteam să nu declar nimic, asta așa este. Puteam să tac și să merg așa și să țin lumea: Bă, care o fi? Așa sau… Dar adevărul… Adevărul, mai ales dacă doare, adevărul vrea să fie ascuns. Pentru că e un adevăr care nu-ți face cinste neapărat și nu vrei să-l expui, vrei să-l ascunzi. Și am ales să nu fac de-a dreptul, dar să-mi asum o vină”, a declarat Andreea Popescu, pentru spynews.ro.

Influencerița a subliniat că reacția celor care i-au urmărit declarațiile a depășit așteptările sale, publicul arătându-se mai înțelegător decât anticipase.

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„Este un lucru pe care mi l-am asumat și mi-am dorit să mi-l asum. Adică mi-am dorit să mi asum să fiu sinceră, asta mi-am dorit: sinceritatea. Păi nu, nu e că nu mi a păsat, dar a fost un feedback pe care l-am luat și oamenii au reacționat surprinzător de… au fost surprinzător de înțelegători, nu știu cum să zic, nu înțelegători… nu au judecat, au văzut dincolo de ceea ce s-a întâmplat”, a adăugat aceasta.

Reacția lui Dan Alexa și absența reproșurilor

Mărturisirile făcute în spațiul public nu au atras reacții negative din partea persoanelor menționate. Andreea Popescu a precizat că Dan Alexa a apreciat abordarea sa directă și a făcut, la rândul lui, o declarație publică.

„Nimeni. Nimeni n-a avut nimic de reproșat, din contră. Ați și văzut că Dan a făcut o declarație. Bine, nu știu dacă a fost atât de mediatizată și declarația lui, în care a vorbit foarte frumos și asta pentru că a apreciat… i-a plăcut, nu știu de ce i-a plăcut declarația. A apreciat sinceritatea ta. Și eu am apreciat gestul lui”, a mai spus vedeta.

Eliberarea emoțională și sprijinul comunității

În urma declarațiilor, Andreea Popescu a afirmat că s-a eliberat de o presiune uriașă și a evidențiat faptul că nicio relație din viața sa nu a fost afectată. În plus, legătura cu susținătorii din mediul online s-a consolidat.

„Da. Mă simt eliberată de o povară. Eu mulțumesc lui Dumnezeu că lucrurile acestea nu au afectat nicio relație de niciun fel de relație din nicio parte. Unu. Și doi, comunitatea mea de pe Instagram a fost și mai unită. (…) Am primit foarte multe mesaje, sute, sute, sute de mesaje extrem de empatice. Nu nimeni n-a zis: Bravo, bravo ce ai făcut!, ci: Te înțeleg, Se poate întâmpla oricui, Îmi pare rău. Adică lumea a fost bună, măi, despre asta e vorba”, a concluzionat Andreea Popescu.

Foto – Facebook / Instagram

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