Ce s-a întâmplat cu vila din SUA a lui Nick Rădoi în care a stat Mădălina Apostol înainte de tragedie

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Moartea Mădălinei Apostol a adus în atenția publică detalii legate de ultimele luni din viața acesteia și de schimbările imobiliare majore prin care a trecut alături de omul de afaceri Nick Rădoi. Înainte de tragicul deznodământ din septembrie 2026, când a fost găsită fără suflare în apartamentul unei prietene din România, contextul personal al celor doi fusese marcat de decizii financiare importante.

Tranzacția imobiliară din California

În mai 2026, cu doar câteva luni înainte de decesul Mădălinei, rezidența din La Habra Heights, California, a fost înstrăinată, potrivit Cancan.ro. Vila de aproximativ 1.000 de metri pătrați, ce includea cinci dormitoare și facilități exterioare de mari dimensiuni, a fost locul în care omul de afaceri a locuit alături de Mădălina Apostol.

Proprietatea fusese scoasă inițial la vânzare pentru suma de 4,58 milioane de dolari, însă datele din evidențele imobiliare arată că tranzacția s-a finalizat pe 8 mai 2026 la prețul de 2,5 milioane de dolari, înregistrând o reducere semnificativă față de prețul de pornire.

Deciziile personale și itinerariul celor doi

Potrivit apropiaților, Mădălina Apostol renunțase la locuința sa din România cu scopul de a se stabili în Statele Unite alături de Nick Rădoi. Relația celor doi a fost marcată de-a lungul timpului de mai multe separări și împăcări, timp în care femeia și-a împărțit existența între România, SUA și Mexic.

Deși Nick Rădoi a susținut public că fost sa parteneră ar fi deținut o proprietate în Mexic, verificările efectuate în bazele de date disponibile nu au furnizat indicii care să confirme această ipoteză.

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Ce spune Nick Rădoi despree moartea Mădălinei

În cadrul unei intervenții la Știrile Antena Stars, omul de afaceri a vorbit despre lupta Mădălinei Apostol cu momentele dificile, amintind despre perioada în care aceasta a fost internată într-o clinică de specialitate pentru a-și reveni.

„Era ok (n.r. după ce se internase la clinică), convorbirile noastre erau în așa fel încât eu credeam că e bine și că nu o să mai cadă vreodată în stări din astea, în care să nu știe ce face. De fiecare dată când își revenea, îi părea rău de ce a făcut sau prin ce noi am trecut, mai ales copiii ei (…) Ea suferea foarte mult pentru faptul creat, îi părea foarte rău, de aia ne-a făcut pe noi să credem că are nevoie de ajutor”, a mărturisit Nick Rădoi.



Foto – Facebook

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