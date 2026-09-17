Cătălin Botezatu a primit un cadou unic de la Simona Halep: „Simona, te iubesc, te ador de când te-ai născut”

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Cătălin Botezatu a fost emoționat de gestul Simonei Halep, care i-a oferit un cadou special. Cu toate acestea, designerul a decis să nu păstreze cadoul, ci să-l ofere finului său, Ayan.

Simona Halep, cadou special pentru Cătălin Botezatu

Cătălin Botezatu, unul dintre cei mai cunoscuți designeri români, a fost recent surprins de un gest emoționant din partea Simonei Halep. Fosta campioană la tenis i-a dăruit acestuia o rachetă Wilson și o minge de tenis semnată, un cadou care l-a impresionat profund.

Designerul a împărtășit bucuria pe rețelele de socializare, unde a transmis un mesaj plin de admirație pentru sportiva de renume mondial.

„Am primit de la Simona Halep această rachetă superbă. Pe lângă că e un dar minunat, eu o ador pe Simona. Uitați-vă, mi-a trimis și o minge de tenis semnată. Nu mai vorbim de ce a făcut ea prin acest cadou, acest dar minunat. Simona, te iubesc, te ador de când te-ai născut și pentru tot ce ai făcut pentru țara asta. Pentru mine ești un simbol, o divă, ești o adevărată femeie care a știut întotdeauna să spună lucrurilor pe nume și cu care noi ne-am mândrit. O femeie demnă și te pot lăuda ore întregi”, a scris Cătălin Botezatu pe contul său de Instagram.

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Designerul nu a păstrat cadoul

Gestul Simonei Halep nu doar că i-a adus bucurie lui Cătălin Botezatu, dar a fost transformat într-un cadou special pentru cineva drag lui. Designerul a decis să ofere mai departe racheta primită finului său, Ayan, un tânăr pasionat de tenis.

Povestind despre decizia sa, Cătălin Botezatu a dezvăluit că băiatul, deși a văzut-o recent pe Simona Halep la un eveniment din Târgu Mureș, nu a avut curajul să se apropie de ea.

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„Ceea ce vreau să spun este că ai făcut fericit un băiețel care te-a văzut acum câteva zile la o manifestare la Târgu Mureș. Este tenismen, i-a fost rușine să vină la tine, este finul meu și pentru că este finul meu și îl iubesc, o să îi dăruiesc lui această rachetă. Este vorba de Ayan. Sper că nu te superi. Pentru el înseamnă foarte mult. A spus că atunci când te-a văzut a început să tremure și că și-ar fi dorit foarte mult să dea o minge cu tine pentru că am înțeles că au fost aleși anumiți copii. Asta nu contează, m-am gândit că ar fi cel mai frumos cadou pe care pot să îl fac prin tine și datorită ție, unui băiețel drag mie. Încă o dată îți mulțumesc și cred că va pune cu siguranță această rachetă undeva ca un super-trofeu, așa cum și tu ai adus numai trofee țării noastre. Tu ești pentru mine number one, ești o femeie cu care o națiune se laudă și se va lăuda mulți, mulți ani de zile de aici înainte. Încă o dată îți mulțumesc, Simona Halep!”, a adăugat designerul.

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Sursă foto: Instagram

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