Alexandra Stan a oferit detalii rare despre nașterea fiicei sale, Eva: „Medicii au fost nevoiți să ia decizii care mi-au salvat viața”

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Alexandra Stan a povestit despre cea mai grea zi din viața sa: nașterea fiicei sale, Eva. Artista a trecut prin momente critice, dar medicii i-au salvat viața, oferindu-i șansa de a se bucura de noul rol de mamă.

Alexandra Stan a oferit detalii rare despre nașterea fiicei sale, Eva

Alexandra Stan a împărtășit recent cea mai emoționantă experiență din viața sa: nașterea fiicei sale, Eva. Artista, care a devenit mamă pentru prima dată în urmă cu o lună, a dezvăluit detalii intime despre acest moment unic, dar și despre provocările pe care le-a întâmpinat. Căntăreața a descris această zi ca fiind „cea mai grea, dar și cea mai frumoasă” din viața sa.

„A trecut o lună de când am născut și abia acum mă simt pregătită să vorbesc despre cea mai frumoasă dar și cea mai intensă experiență din viața mea. A fost cea mai frumoasă și, în același timp, cea mai grea zi din viața mea. Eva s-a născut perfect, însă, la scurt timp după, eu am trecut printr-o situație foarte dificilă, în urma căreia medicii au fost nevoiți să ia decizii care mi-au salvat viața. Astăzi sunt acasă, cu fetița mea în brațe, și pentru asta le voi fi recunoscătoare toată viața oamenilor care au luptat pentru mine în acele ore”, a mărturisit artista în mediul online.

Deși Eva a venit pe lume sănătoasă, Alexandra a trecut prin momente critice imediat după naștere. Echipa medicală a intervenit prompt, reușind să-i salveze viața. Este o experiență care a schimbat-o profund, făcând-o să aprecieze și mai mult importanța unei echipe de specialiști bine pregătite.

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Ce decizie a luat în timpul sarcinii

Nici perioada sarcinii nu a fost lipsită de provocări pentru Alexandra. Artista a povestit că a fost nevoită să-și protejeze sănătatea emoțională printr-o decizie curajoasă: aceea de a se deconecta de la rețelele sociale. „Am refuzat să mă mai uit pe Instagram și TikTok, ca să nu mă mai compar cu nimeni. Am decis să ascult doar de doamna doctor, pentru că ea mi-a dat foarte multă încredere că voi reuși. M-a făcut foarte humble, dar a aprins în mine un foc de luptătoare până la capăt“, a explicat cântăreața.

Această abordare a ajutat-o să se concentreze pe sănătatea ei și a bebelușului, punând pe primul loc sfaturile medicului care i-a oferit suport și încredere pe parcursul celor nouă luni de sarcină.

Foto: Instagram

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