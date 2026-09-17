Yuri Nakamura a murit la 44 ani. Actrița Netflix a pierdut lupta cu cancerul

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Actrița japoneză Yuri Nakamura a murit pe 1 septembrie 2026, la doar 44 de ani, în urma unei lupte îndelungate cu cancerul. Agenția sa a confirmat vestea pe 14 septembrie, marcând sfârșitul unei cariere remarcabile.

Yuri Nakamura a murit la 44 ani

Pierderea actriței Yuri Nakamura, la doar 44 de ani, a lăsat o urmă adâncă în sufletele fanilor și colegilor de breaslă. După o luptă discretă cu cancerul rectal, artista s-a stins pe 1 septembrie 2026, potrivit Alpha Agency, care a anunțat oficial vestea tragică pe 14 septembrie. Yuri Nakamura a fost o figură emblematică a cinematografiei japoneze, dar și o sursă de inspirație prin reziliența sa.

Conform reprezentanților săi, citați de Variety, actrița a fost diagnosticată pentru prima dată cu cancer acum 13 ani, însă a ales să nu facă publică această informație.

„Era important pentru ea să își protejeze echipa și colaboratorii de îngrijorări inutile”, se arată în comunicatul agenției.

După o perioadă de remisie, boala a recidivat în ianuarie 2025, când, în urma unei intervenții chirurgicale, medicii au descoperit metastaze. În ciuda veștilor dificile, Nakamura a continuat să lucreze, susținută de medicul său, care i-a încurajat activitatea profesională.

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În vara anului 2026, starea sa de sănătate s-a agravat. În august, după o nouă ocluzie intestinală, a aflat că mai avea puțin timp de trăit. Actrița și-a petrecut ultimele zile înconjurată de familie și prieteni apropiați, iar înmormântarea a avut loc într-un cadru restrâns, conform dorințelor sale.

„A fost un exemplu de putere și discreție până la final”, au precizat reprezentanții săi.

Cine a fost Yuri Nakamura

Născută pe 15 martie 1982, în Osaka, Yuri Nakamura și-a început cariera ca muziciană, dar s-a făcut remarcată ca actriță. Rolul său din filmul „Pacchigi! Love & Peace” din 2007 i-a adus aprecierea criticilor și a publicului. De-a lungul anilor, a apărut în producții japoneze de succes, precum „Kurosagi”.

Pentru fanii internaționali, Yuri Nakamura a devenit o figură familiară prin rolurile din producții Netflix. În „Romantics Anonymous” (Romanticii anonimi), actrița a interpretat-o pe Irene, un psihiatru complex, în cadrul unui serial romantic care explorează relații complicate și vulnerabilități umane. Serialul, care îi are în distribuție pe Shun Oguri și Han Hyo-joo, a fost extrem de bine primit de public. Menționat de Netflixmania România ca un „must-watch”, serialul continuă să atragă audiențe globale.

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Un alt rol important al său a fost în drama romantică „Dincolo de rămas bun”, lansată în 2024. Aici, Yuri Nakamura a dat viață personajului Miki Naruse, soția protagonistului interpretat de Kentaro Sakaguchi.

De-a lungul carierei, Yuri Nakamura a excelat în roluri care au explorat iubirea, vulnerabilitatea și relațiile umane. Fie că era vorba de povești romantice sau drame intense, actrița a reușit să cucerească publicul prin autenticitate și profunzime.

Sursă foto: Profimedia

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