Actrița Carla Jeffery din „Zombies” a murit. Vedeta Disney avea 33 de ani

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Carla Jeffery, actrița din franciza Disney „Zombies”, a murit pe 1 septembrie 2026, la doar 33 de ani. Vestea a fost dată compania de management care a reprezentat-o încă din copilărie, anunțul generând numeroase mesaje de condoleanțe din partea fanilor și colegilor.

Carla Jeffery a murit la 33 de ani

O veste cutremurătoare a îndurerat lumea cinematografiei: actrița Carla Jeffery, cunoscută pentru rolul său din îndrăgita franciză „Zombies” de pe Disney Channel, a murit la doar 33 de ani. Anunțul tragic a fost făcut public pe 1 septembrie 2026 de agenția Alexanders Talent Management, care i-a fost alături încă din copilărie, notează ABC News.

„Este cu profundă tristețe că anunțăm moartea iubitei noastre Carla Jeffery, care a murit pe 1 septembrie 2026, la doar 33 de ani”, au transmis reprezentanții agenției.

Aceștia au povestit că au început să colaboreze cu actrița când avea doar 12 ani și au fost martorii parcursului său atât profesional, cât și personal.

„Carla a fost mai mult decât un client. A fost familie”, au mai adăugat aceștia, descriind-o drept o persoană „frumoasă, vibrantă și incredibil de talentată”.

Mesajul emoționant al agenției s-a încheiat cu un tribut special: „Odihnește-te frumos, Carla. Lumina ta nu va fi niciodată uitată”.

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Actrița a cunoscut succesul pe Disney

Carla Jeffery a intrat în inimile milioanelor de fani grație rolului Bree din cele trei filme ale francizei „Zombies”. Ca majoretă și prietenă apropiată a personajului principal interpretat de Meg Donnelly, Carla a fost o figură iubită de generația crescută cu producțiile Disney Channel.

În 2024, ea și-a reluat rolul în „Zombies: The Re-Animated Series”, continuând să inspire tinerii telespectatori.

Din păcate, vestea dispariției sale a provocat o undă de șoc printre fanii săi și colegii de platou. Chandler Kinney, care a jucat rolul Williei în „Zombies”, a descris-o pe Carla ca fiind „cea mai strălucitoare lumină din orice încăpere” și „cel mai frumos suflet”.

Profund îndurerată, actrița a mărturisit: „Acest lucru nu pare real”.

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La rândul său, Milo Manheim, interpretul lui Zed, a scris un mesaj emoționant: „Carla. Cea mai dulce persoană pe care am întâlnit-o vreodată. Te iubesc”.

Cu doar câteva săptămâni înaintea tragediei, Carla Jeffery a postat pe Instagram imagini de la petrecerea aniversară a prietenei și colegei sale, Meg Donnelly. În fotografiile din 26 iulie 2026, Carla Jeffery radia de bucurie, afișând un zâmbet cald alături de prietena sa.

Până în acest moment, cauza decesului nu a fost făcută publică, iar familia și apropiații actriței au cerut respectarea intimității în aceste momente dificile.

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Sursă foto: Instagram, Profimedia

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