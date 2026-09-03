Chef Ștefan Popescu, dezvăluiri emoționante despre boala Alinei Pușcău. Cum a găsit-o în America, după chimioterapie: „Dacă tu crezi că te vindeci și în miracole…”

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Chef Ștefan Popescu a oferit detalii dureroase despre starea de sănătate a Alinei Pușcău, pe care a vizitat-o recent în Statele Unite ale Americii. Diagnosticată cu cancer, vedeta se află peste ocean, unde urmează un tratament extrem de costisitor bazat pe ședințe de chimioterapie.

Aflat într-o vacanță alături de soția sa, îndrăgitul jurat de la „Chefi la cuțite” nu a ezitat să îi facă o vizită prietenei sale, oferindu-i sprijin moral și încurajări în cea mai dificilă perioadă din viața ei.

Cum a cunoscut-o chef Ștefan Popescu pe Alina

Legătura dintre familia bucătarului și Alina Pușcău este una strânsă, consolidată de-a lungul timpului. Aflând despre diagnosticul crunt și având deja planificată o călătorie peste ocean, Ștefan Popescu a simțit că este de datoria lui să îi fie alături.

„Noi ne cunoșteam de acasă, iar Alina, soția mea, a cunoscut-o prin Tal, fosta concurentă care a decedat, din păcate. S-au întâlnit, au făcut o conexiune din prima și a rămas așa. Când am auzit că e și bolnavă și știam că mergem și noi prin America, am zis că trebuie să trecem pe la ea”, a declarat Chef Ștefan Popescu, pentru Spynews.ro.

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Lupta cu chimioterapia și puterea miracolelor

Întâlnirea dintre cei doi a fost una încărcată de emoție. Deși tratamentul oncologic își pune amprenta asupra stării fizice a Alinei Pușcău, atitudinea ei față de boală rămâne una remarcabilă. Bucătarul a găsit-o vizibil afectată de procedurile medicale, dar cu o dorință uriașă de a trăi și cu o credință neclintită în vindecare.

„Am găsit-o slăbită, venea după chimioterapie, dar încrezătoare. Încrezătoare, credincioasă, crede că se vindecă. Doamne ajută! Dacă tu crezi că te vindeci, te vindeci 100%, dacă crezi în miracole și crezi în tine”, a mărturisit chef-ul.

Sfaturile și cadoul special oferit în lupta cu boala

Pe lângă vorbele bune, Chef Ștefan Popescu a vrut să îi lase vedetei și un sprijin moral concret. Acesta i-a recomandat metode complementare de relaxare și ghidare spirituală pentru a trece mai ușor peste momentele critice. De asemenea, i-a oferit cadou o carte semnată de Joe Dispenza, recunoscut pentru lucrările sale despre puterea minții și autovindecare.

„I-am zis unde să se mai ducă, la niște retreat-uri ceva speciale, cu meditații, să se vindece. Se poate vindeca, se poate vindeca”, a adăugat acesta.

În ciuda durității tratamentului și a distanței, Alina Pușcău păstrează sprijinul necondiționat al prietenilor din țară și continuă să lupte cu optimism și cu speranța că va reuși să depășească această problemă gravă de sănătate.

Foto – Facebook

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