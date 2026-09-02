Meghan Markle a primit o poreclă surprinzătoare la revenirea în Marea Britanie. Unde s-ar fi stabilit ducii de Sussex

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Reveniți în Marea Britanie, Prințul Harry și Meghan Markle atrag deja atenția vecinilor din Cotswolds. Designerul Laurence Llewelyn-Bowen i-a pus o poreclă ducesei de Sussex, la doar câteva zile de la aterizarea în UK, una care are legătură cu stilul acesteia.
Meghan Markle a primit o poreclă la revenirea în Marea Britanie
Prințul Harry și Meghan Markle au revenit în Marea Britanie după șase ani petrecuți peste ocean, iar mutarea lor continuă să stârnească reacții neașteptate. Celebrul designer de interior Laurence Llewelyn-Bowen, faimos pentru emisiunea „Changing Rooms”, a avut o replică ironică la adresa Ducesei de Sussex.
„I-aș primi cu brațele deschise în magazinul meu Llewelyn Bowen Pattern Emporium, dacă ar avea vreodată nevoie de ajutor cu perne sau perdele. Dar nu sunt complet sigur că vom fi vreodată pe gustul lui Meghan. Ceea ce facem noi este foarte colorat. Probabil că este mult prea interesant pentru Ducesa de Bej, dar putem încerca. Cu siguranță, dacă vrea să fie luată în serios de doamnele din zonă, să aibă câteva perne LLB ar fi cu siguranță un pas în direcția potrivită”, a declarat designerul, citat de Express.co.uk.
„Cred că s-ar putea să rămână. Ducesa de Bej. Jackie (n.r. soția lui) tocmai a spus, de pe scaunul șoferului, că îi va fi foarte greu să poarte blugi albi în locul în care suntem noi, pentru că este foarte mult noroi”, a continuat el.
Între timp, Prințul Harry și Meghan Markle încă nu au confirmat oficial locuința lor din Marea Britanie, dar zvonurile despre noua lor viață în această regiune idilică continuă să alimenteze curiozitatea publicului.
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