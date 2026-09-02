Monica Bîrlădeanu și Valeriu Gheorghiță, apariție rară împreună în mediul online. „Am sărbătorit-o cu bucurie!”

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Monica Bîrlădeanu și Valeriu Gheorghiță au bifat o apariție rară împreună la un eveniment special, botezul unei fetițe pe nume Runa.

Monica Bîrlădeanu și Valeriu Gheorghiță, apariție rară împreună în mediul online

Monica Bîrlădeanu și Valeriu Gheorghiță formează de mai mullți ani un cuplu discret. Recent, actrița a publicat în mediul online fotografii rare alături de partenerul ei, cu care s-a căsătorit în octombrie 2024.

„Baby Runa a fost botezată weekendul acesta și noi am sărbătorit-o cu bucurie!”, a scris Monica Bîrlădeanu în descrierea imaginilor.

Actrița a optat pentru o rochie galbenă fără bretele, accesorizată cu sandale și un clutch roz fuchsia. La rândul lui, medicul a purtat o ținută elegantă, pantaloni și cămașă albă, sacou negru și mocasini lucioși.

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Ce spune Monica Bîrlădeanu despre viața ei, după nunta cu Valeriu Gheorghiță

Pentru actriță este prima căsătorie, în timp ce pentru medic este a doua. Timp de aproape două decenii, Valeriu Gheorghiță a fost căsătorit cu o femeie pe nume Cristina, care activează, la rândul ei, în domeniul medical. Alături de aceasta din urmă, Valeriu are doi copii.

În aprilie 2025, după jumătate de an de la nunta cu Valeriu, Monica Bîrlădeanu spunea, în exclusivitate pentru Unica.ro, că simte că „s-au așezat toate așa cum trebuie să fie”. „Cred că sunt într-un moment foarte bun, echilibrat, în care simt că s-au așezat toate așa cum trebuie să fie”, a spus Monica Bîrlădeanu, în exclusivitate pentru Unica.ro.

Monica și Valeriu formează un cuplu discret, rareori împărtășind detalii despre viața lor de cuplu. Între cei doi este o diferență de vârstă de trei ani, Monica fiind cea mai mare.

Foto: Instagram/@monica_birladeanu

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