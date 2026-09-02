Loredana și Cătălin Botezatu s-au sărutat în văzul tuturor. Ce anunț a făcut artista

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Loredana Groza și Cătălin Botezatu au surprins fanii cu un sărut pe buze la filmările unui videoclip în Târgoviște. Cei doi, prieteni de peste 20 de ani, pregătesc un proiect misterios.

Loredana Groza și Cătălin Botezatu s-au sărutat în văzul tuturor

Loredana Groza și Cătălin Botezatu surprind din nou! Cei doi, prieteni de peste două decenii, au făcut valuri pe rețelele sociale după ce au publicat imagini în care se sărută. Momentul, filmat pe malul unui lac din Târgoviște, marchează o nouă colaborare artistică, anunță Libertatea.

În timp ce Loredana filma pentru un nou videoclip, îmbrăcată într-o ținută îndrăzneață, alături de ea s-a aflat Cătălin Botezatu, designerul care îi este alături la multe dintre proiectele importante. „Pregătim ceva special pentru voi”, au declarat cei doi, însă detaliile rămân un mister.

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Nu este prima oară când se sărută

Această demonstrație publică de afecțiune nu este o premieră. În 2022, la aniversarea lui Cătălin, cei doi s-au sărutat în fața invitaților, iar imaginile au devenit virale. De-a lungul anilor, Loredana și Cătălin au fost văzuți dansând împreună sau apărând în ipostaze apropiate la diverse evenimente mondene. „Suntem prieteni de o viață”, au subliniat amândoi în repetate rânduri, punând capăt speculațiilor despre o legătură romantică.

Prietenia dintre Loredana Groza și Cătălin Botezatu este un exemplu de loialitate și susținere reciprocă în lumea agitată a showbizului. Cei doi colaborează frecvent, de la proiecte muzicale la evenimente spectaculoase, consolidând o legătură care inspiră fanii din întreaga țară.

Ce surpriză pregătesc cei doi pentru admiratori rămâne de văzut, până atunci, un lucru este cert: energia și chimia lor continuă să capteze atenția.

Foto: Instagram

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