Loredana, într-o rochie de 30.000 de lei. Cum arată ținuta de lux cu care a atras toate privirile

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Loredana impresionează din nou cu o rochie spectaculoasă de 30.000 de lei, cu imprimeuri vibrante și o trenă dramatică. Vedeta și-a captivat fanii cu look-ul său extravagant, în timp ce se pregătește să revină pe scena Sălii Palatului.

Loredana, într-o rochie de 30.000 de lei

Loredana a făcut furori într-o rochie superbă, lungă, în nuanțe de albastru, gri și turcoaz, cu o trenă spectaculoasă și vaporoasă. Artista a primit mii de aprecieri pentru apariția sa cu care a atras toate privirile.

Cântăreața a demonstrat încă o dată că fiecare apariție a sa este un adevărat spectacol de stil și atitudine. Cele mai recente fotografii publicate pe rețelele sociale au stârnit un val de aprecieri, iar fanii nu au întârziat să întrebe despre ținuta impresionantă care i-a subliniat eleganța. Însă, rochia purtată de Loredana este o creație de lux, cu un preț pe măsură.

Potrivit Wowbiz, rochia aleasă de artistă este o capodoperă vestimentară, confecționată dintr-un material de calitate superioară. Imprimeul spectaculos și trena amplă, ce se întinde pe iarbă, transformă întreaga ținută într-o declarație de stil. În partea din față, croiala scurtă pune în valoare picioarele tonifiate ale vedetei, iar centura elegantă subliniază talia, conferindu-i un aer sofisticat.

Completând look-ul, Loredana a ales să poarte mâneci transparente și ochelari statement, detalii care au adus un plus de dramatism apariției.

Desigur, o asemenea ținută nu putea trece neobservată, iar prețul ei este la fel de impresionant. Rochia, o creație de designer, are un cost estimat de 6.995 de dolari, echivalentul a aproximativ 30.000 de lei.

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Artista pregătește un nou spectacol la Sala Palatului

Pe lângă aparițiile sale spectaculoase, Loredana se află într-o perioadă intensă de pregătiri pentru următorul său mare eveniment.

Pe 7 noiembrie, de la ora 19.00, artista va urca pe scena de la Sala Palatului pentru a oferi publicului un show de neuitat, intitulat sugestiv „Libertate”.

Până atunci, Loredana continuă să își surprindă publicul cu alegerea unor piese unicat, aceasta fiind cunoscută deja pentru stilul său îndrăzneț și pentru dorința de a experimenta cu texturi, croieli și accesorii inedite.

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Loredana, secretul frumuseții sale

Loredana continuă să inspire după decenii de carieră, rămânând una dintre cele mai apreciate figuri din showbizul românesc. Arată impecabil, emană energie și urcă pe scenă cu aceeași forță ca acum 20 de ani. Secretul? O disciplină de fier și o viață dedicată performanței.

„Frumusețea este doar o momeală ca să descoperi omul”, afirmă Loredana, parafrazându-l pe Celibidache.

„Nu asta e importantă, frumusețea. Este important ce e dincolo de ea. Și ca să atragi curiozitatea și atenția oamenilor cu mesajul pe care vrei să-l transmiți, cu cântecul pe care vrei să-l transmiți, pentru că până la urmă e vorba de muzică, nu? Cred că frumusețea e doar un apanaj. Nu e ceva la care se sfârșește, nu, e doar un început”, a explicat artista pentru Wowbiz.

În spatele imaginii strălucitoare pe care o afișează, Loredana duce o viață de o disciplină impresionantă.

„Este o viață de sportiv de performanță. Trebuie să am un program extrem de draconic de viață, de somn, de alimentație. Nu pot să-mi permit niciun fel de extravaganță”, a dezvăluit ea.

Pentru Loredana, menținerea formei fizice și mentale necesită o relație profundă cu propriul corp și cu mintea.

„Trebuie să te trezești la 3 dimineața și să poți să cânți, să-ți poți folosi instrumentul și oriunde ai fi, pe orice meridian, la orice oră a nopții sau a dimineții, trebuie să fii în starea să performezi. Fără un regim sănătos și o disciplină alimentară, nu aș putea să duc viața pe care o duc”, a subliniat vedeta.

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Sursă foto: Instagram

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