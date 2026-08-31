Mihai Trăistariu, un proprietar înțelegător. Câte persoane a ajuns să cazeze într-o singură garsonieră: „E exagerat, dar oamenii sunt săraci”

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Mihai Trăistairu înțelege că românii nu se descurcă atât de bine cu banii. Tocmai de aceea, el s-a dovedit a fi un proprietar înțelegător și a decis să cazeze mai multe persoane într-o garsonieră la mare. El a povestit că s-a încadrat mereu la programul „Litoralul pentru toți” și a povestit o întâmplare de-a dreptul extremă.

Cât costă o garsonieră în Mamaia, în luna septembrie

Conform Libertatea, prețul cerut de Mihai Trăistariu pentru o garsonieră în Năvodari este de 283 de lei în luna septembrie, față de 394 de lei cât costa o noapte în aceeași garsonieră, dar în luna august.

El a vorbit despre faptul că, pe lângă pat, are și o canapea extensibilă, așa că a reușit să înghesuie chiar și 9 persoane într-o garsonieră.

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„Eu dintotdeauna m-am încadrat la Litoralul pentru toți, sunt foarte ieftin pentru Mamaia Nord. La mine, la cele șase garsoniere, e cel mai mic preț. Avem și canapea extensibilă de trei persoane și pat matrimonial, în care, de fapt, încap alte trei persoane. Le mai dau și saltele gonflabile, pături în plus și prosoape. Au stat și câte nouă persoane într-o garsonieră, la noi nu e nicio limită.

E cam exagerat cu nouă, dar erau două familii, cu părinți, copii… Le-am permis, oamenii sunt săraci, de unde să le ceri bani în plus? Eu măresc la 350 de lei numai în iulie și în august, apoi, de la 1 septembrie, am 250 de lei pe noapte. La hoteluri, turiștii plătesc și dublu, așa că se poate spune că e Litoralul pentru toți”, a spus artistul pentru Click.

Unde are Trăistariu unități de cazare

Mihai Trăistariu are șase garsoniere care se află la trei minute de mers pe jos de plajă și sunt dotate cu balcon și aer condiționat, dar și Wi-Fi gratis.

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„Locația se află în Mamaia Nord – Năvodari, la trei minute de mers pe jos de Plaja Mamaia și la 5,3 km de Lacul Siutghiol, și oferă Wi-Fi gratuit, climatizare și un bar. Această proprietate pe malul mării oferă acces la un balcon.

Acest apartament oferă oaspeților un dormitor, o baie, lenjerie de pat, prosoape, un televizor cu ecran plat cu canale prin satelit, o zonă de luat masa, o chicinetă complet utilată și o terasă cu vedere la oraș. Baia pune la dispoziție duș, precum și articole de toaletă gratuite, un uscător de păr și halate de baie”, este descrierea locației de pe Booking.

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