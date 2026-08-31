Cabral Ibacka, probleme în vacanța alături de cei doi copii. Ce au vrut Namiko și Tiago

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Cabral Ibacka a fost în urmă cu o săptămâni într-o vacanță alături de Namiko și Tiago, cei doi copii pe care îi are împreună cu Andreea Ibacka. Cu toate că vacanța a fost una reușită, prezentatorul Tv s-a confruntat și cu câteva probleme.

Cabral Ibacka, nevoit să schimbe resortul în vacanță

Prezentatorul Tv a povestit că primele două zile de vacanță au fost minunate, însă apoi a fost nevoit să schimbe resortul.

„Primele două zile de vacanță cu pinguinii mici. Am ales resortul ăsta special pentru ei: multe activități, piscine mari și, piesa de rezistență, un aquapark în care să-și consume energia până rămân doar pe avarii. Planul funcționează impecabil: ei se joacă până la saturație, eu încerc să țin pasul, mâncare sănătoasă găsim dacă o căutăm puțin, iar seara se doarme dumnezeiește.

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Multă apă, mult râs, multă gălăgie și zero probleme existențiale. Și, desigur, avem și un obiectiv comun, foarte serios: să ne întoarcem toți trei cu minimum două nuanțe mai închiși. Deocamdată, pinguinii sunt fericiți. Pinguinul mare… surprinzător, rezistă”, a scris prezentatorul de la PRO TV pe rețelele de socializare.

Ce activități fac Namiko și Tiago în vacanță

El a revenit cu un nou mesaj, după ce a fost nevoit să schimbe resortul. Motivul a fost că Namiko și Tiago își doreau un aquapark mai mare.

Prezentatorul a dat detalii despre programul copiilor din vacanță.

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„Zilele 3–5 cu pinguinii mici. Totul e bine. De fapt, mai bine decât bine. Am schimbat resortul. Pentru că, aparent, aquaparkul de dinainte nu era suficient de mare. Acum avem unul și mai mare, cu tobogane din categoria «copiii se bucură, părintele își reevaluează alegerile în viață». Ne-am împrietenit și cu un ursuleț de pluș, am mâncat de toate pentru toți, ne-am bălăcit, ne-am dat, ne-am aruncat, ne-am cățărat și ne-am jucat cam tot ce era de jucat.

Programul e simplu… Dimineața pornim pinguinii. Seara, pe la 20.30, se opresc singuri. Se adoarme «lemn»! Atât de «lemn», încât de-abia mai apucăm masa de seară înainte să înceapă să li se închidă «sistemele» pe rând. Și cred că asta e partea mea preferată din vacanța asta: zile pline, copii rupți de joacă, mult râs și foarte puțin timp pierdut aiurea.

Pinguinii sunt fericiți. Pinguinul mare e și el fericit! Doar că pinguinul mare nu înțelege o chestie… pe toboganele astea, copiii n-au nimic, iar pe mine m-au bătut de mă doare tot trupușorul ăsta al meu”, a mai scris Cabral Ibacka în mediul online.

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