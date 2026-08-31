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Ema Oprișan, dezvăluiri despre mutarea la București cu cei doi copii și sprijinul de la noul iubit: „În momentul de față, este tot ceea ce am nevoie”

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.  Actualizat 31.08.2026, 15:11
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Ema Oprișan de la Insula Iubirii a vorbit deschis despre relația cu noul iubit, după ce la începutul anului s-a despărțit de Răzvan Kovacs, tatăl fetiței sale, Luna. Ema mai are un băiat, Noah, dintr-o fostă relație. Mutată recent de la Timișoara la București, Ema începe un nou capitol alături de copiii ei și de noul partener.

Ema Oprișan, dezvăluiri despre mutarea la București cu cei doi copii și sprijinul de la noul iubit

Ema Oprișan și noul iubitIconVEZI  GALERIA  FOTO(1 / 15)

Ema Oprișan de la Insula Iubirii trăiește o perioadă plină de transformări în viața personală. Recent s-a mutat de la Timișoara la București și are o nouă relație după separarea de soțul ei, Răzvan Kovacs.

După ce a trecut printr-o perioadă dificilă în viața personală, Ema Oprișan a decis să mai acorde o șansă iubirii. Relația cu Răzvan, partenerul său actual, se află încă la început, iar cei doi preferă să păstreze lucrurile simple și să trăiască în prezent.

„I-am spus lui Răzvan: Măi, nu știu dacă suntem încă pregătiți să ne afișăm. Noi suntem într-o cunoaștere, tu abia ai ieșit dintr-o relație. El a terminat o relație de unsprezece ani, mi se pare că el este un om, la fel ca și mine, atunci când pune punct definitiv, să fie punct”, a declarat Ema la Știrile Antena Stars, conform Spynews.

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Ema a subliniat că respectă trecutul partenerului său și relația îndelungată pe care acesta a avut-o înainte de a o cunoaște. „Eu o respect pe femeia care i-a fost alături, îi respect anii în care au fost împreună, și eu am trecut prin situație. (…) Nu ne gândim la viitor, chiar dacă este urât ceea ce spun. Toată viața mi-am făcut planuri și nu am ajuns niciodată nicăieri. Ce îmi doresc, este să mă bucur de tot ceea ce este, să trăiesc momentul”, a adăugat ea.

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Un nou început în București

Una dintre cele mai mari schimbări din viața Emei Oprișan este mutarea din Timișoara la București, un pas care marchează începutul unui nou capitol. Mutarea nu a fost lipsită de provocări, dar vedeta privește înainte cu optimism. „Sunt în mutări, am toată casa haos, cincisprezece mii de saci pe care nu i-am desfăcut, copiii care încep să se obișnuiască cu noua locuință. Trebuie să merg să îi înscriu la școală, să găsesc din nou un rost în București. Voi vedea cum va decurge viața”, a povestit ea.

Această decizie vine după mai multe încercări de a-și salva căsnicia. „M-am hotărât să nu mai stau acolo, nu mă mai simțeam în niciun fel ca eu să țin legătura dintre copii și el. Eu am mai plecat din Timișoara de două ori, iar el a venit și ne-a luat. Dacă vrea să vină să îi vadă la program, bine, dacă nu, nu. Eu nu voi mai insista. De aceea îmi doresc să mă mut, ca eu să nu mai simt disponibilă oricând, să simt că în sfârșit, pun un punct real”, a spus Ema, la Știrilor Antena Stars.

Cum răspunde Ema Oprișan criticilor

Noul cuplu nu a scăpat de comentariile celor din jur, însă Ema rămâne fermă și nu permite ca părerile altora să-i influențeze deciziile.

„Dacă gura lumii vorbește, măcar să nu ne deranjeze, noi știm că noi suntem reali, suntem veridici, noi nu ne ascundem de ceea ce simțim. Nu ne imaginăm și nu ne vindem promisiuni. Simt că am lângă mine, în momentul de față, un om care mă ascultă, care mă înțelege, cu care pot să mă sfătuiesc. Un om cu care îmi pot face planul despre cum va arăta viața mea în București, nu neapărat lângă el, ci alături de copii”, a explicat.

Sprijinul noului partener

În plină perioadă de tranziție, Răzvan s-a dovedit a fi un sprijin de nădejde pentru Ema și familia sa.

„Nici nu ies din casă, am casa haotică, vine dimineața, mă întreabă ce am nevoie și îmi aduce mâncare pentru a le pregăti micul dejun. Este un om care îmi este alături, care îmi oferă susținere și sprijin, și atunci, în momentul de față, este tot ceea ce am nevoie. Răzvan nu este în viața mea pentru a face în oftică, nimănui”, a declarat ea.

Foto: Instagram

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