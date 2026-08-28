Tudor Chirilă îl critică dur pe Nicușor Dan pentru că nu-l demite pe șeful SPP, Lucian Pahonțu: „De la primul pesedist al țării poate cerem cam mult”

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Tudor Chirilă l-a criticat dur pe președintele Nicușor Dan după refuzul de a-l demite pe șeful SPP, Lucian Pahonțu, în urma dezvăluirilor Recorder. Jurnaliștii Recorder au descoperit în urma unei investigații jurnalistice că Pahonțu a făcut parte din trupele de represiune ale lui Ceaușescu și a participat la masacrul din 21 decembrie 1989.

Tudor Chirilă îl critică dur pe Nicușor Dan pentru că nu-l demite pe șeful SPP, Lucian Pahonțu

Nicușor Dan a transmis, pe 27 august 2026, de la Chișinău, că nu vede temei pentru polemica generată în jurul generalului Lucian Pahonțu, șeful SPP, după ce Recorder a publicat detalii controversate despre trecutul acestuia. Potrivit Digi24, președintele a explicat că nu a realizat o evaluare managerială personală a lui Pahonțu. În urma acestor declarații, Tudor Chirilă a reacționat dur în mediul online.

„Domnule Nicușor Dan așteptăm demiterea lui Pahonțu înainte să-și aranjeze un moștenitor. Hai că e mai simplu ca o ecuație cu o necunoscută, că nu e nicio necunoscută. E doar o scădere. Aveți obligația să scădeți un securist din sistem. Bine, de la primul pesedist al țării poate cerem cam mult. PS. Consilierii lui Nicușor mai girează mult mascarada asta? Vlad Voiculescu @Radu Burnete? În definitiv orice domeniu de consiliere e afectat de asta”, a scris juratul de la Vocea României pe Facebook.

Citește și: Traian Băsescu, avertisment sumbru pentru România după eșecul Legii salarizării. „Va fi catastrofal!” Ce spune despre datoriile țării

Lucian Pahonțu a participat, în calitate de comandant de pluton, la evenimentele din 21 decembrie 1989

Deși a transmis că nu îl va demite pe Pahonțu, Nicușor Dan a declarat ferm că „orice persoană care a participat la acțiuni de reprimare nu ar trebui să ocupe o funcție înaltă în stat”. Cu toate acestea, el a subliniat că Pahonțu „nu se află în această situație”.

Recorder.ro a dezvăluit, într-o anchetă publicată pe 26 august 2026, că Lucian Pahonțu a fost ofițer în Trupele de Securitate înainte de 1989 și a participat, în calitate de comandant de pluton, la evenimentele din 21 decembrie 1989, lângă fostul hotel Intercontinental din București. Conform documentelor din dosarul Revoluției, Pahonțu a spus că nu a avut contact cu manifestanții.

Foto: Facebook

Urmărește-ne pe Google News