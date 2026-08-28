Bianca Nuțu de la Neatza cu Răzvan și Dani a născut primul copil. Cu ce s-a confruntat după ce a devenit mamă: „Am plâns două săptămâni cât nu am plâns ani întregi”

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Bianca Nuțu, astroloaga de la Neatza cu Răzvan și Dani, a devenit mamă pentru prima oară și a împărtășit experiența sa despre perioada dificilă de după naștere. A vorbit despre furie, singurătate și lupta cu așteptările celor din jur.

Bianca Nuțu de la Neatza cu Răzvan și Dani a născut primul copil

Bianca Nuțu, cunoscută publicului din România ca astroloaga matinalului Neața cu Răzvan și Dani, a devenit recent mamă pentru prima dată. Cu o sinceritate dezarmantă, Bianca a împărtășit pe rețelele sociale detalii despre provocările și emoțiile covârșitoare pe care le-a trăit în perioada postpartum, o etapă care, deși plină de bucurii, s-a dovedit a fi extrem de solicitantă.

Pentru multe femei, perioada de după naștere poate fi o adevărată provocare, iar Bianca Nuțu nu s-a sfiit să vorbească deschis despre propriile dificultăți. „Hai că ești bine! Imediat îți revii”, este una dintre frazele pe care le-a auzit adesea, dar care nu reflectau deloc realitatea.

„Eu nu sunt genul care să mă plâng. Îmi «înghit» durerea în fața celorlalți. Dar dacă ajung eu să spun cu voce tare «mă doare» sau «am obosit» sau «până aici am putut», înseamnă că e deja mult peste gradul de suportabilitate”, a declarat Bianca, subliniind cât de mult i-au fost ignorate emoțiile și eforturile.

„Am plâns două săptămâni cât nu am plâns ani întregi”

În locul depresiei postpartum despre care se vorbește adesea, Bianca a povestit că s-a confruntat cu o furie intensă, alimentată de sentimentul de singurătate și neînțelegere. „Unele femei vorbesc de depresia postpartum. Eu am simțit multă… FURIE. Poate pentru că mă simțeam singură, neînțeleasă. Hormonii și-au făcut de cap. Am plâns două săptămâni cât nu am plâns ani întregi”, a mărturisit ea, citată de Spynews.

Citește și: Cum și-au împărțit Cabral și Andreea Ibacka averea înainte de divorț

Chiar dacă cei din jur s-au străduit să o ajute cu treburile casnice și mesele, Bianca a explicat că ceea ce i-a lipsit cel mai mult a fost sprijinul emoțional. „Eu tânjeam în schimb după o îmbrățișare, după gesturi și cuvinte care să mă asigure că sunt văzută. Aveam nevoie de SPRIJIN EMOȚIONAL”, a spus ea.

Presiunea așteptărilor sociale

Proaspăta mămică a vorbit și despre presiunile și comentariile răutăcioase primite din partea celor din jur. „Îi faci rău copilului cu stările tale!”, i s-a spus. „Ca și cum eu puteam controla ce simt”, a subliniat ea, adăugând că aceste cuvinte nu au făcut decât să adâncească sentimentul de vinovăție.

Nici criticile legate de metodele de creștere a copilului nu au întârziat să apară. Bianca a atras atenția asupra stereotipurilor dăunătoare care încă persistă: „«Nu învăța copilul în brațe! Fă-i program! Lasă-l la el în pătuț chiar dacă plânge! Fă-i camera lui.» Atâtea aberații crunte de la oameni care nu au deschis o carte despre nevoile unui bebeluș. Oameni care nu înțeleg că un nou-născut nu are capacitatea de a te manipula. Și mai ales care nu pricep că tocmai adulții independenți de mai târziu sunt copiii reglați emoțional din prezent.”

Un mesaj de solidaritate pentru toate mamele

Prin mărturisirile sale, Bianca Nuțu aduce în atenție o realitate pe care multe mame o trăiesc, dar despre care puține vorbesc deschis. Povestea ei este un apel la empatie, la înțelegere și la sprijin pentru toate femeile care trec prin această etapă a vieții. Într-o lume plină de așteptări și standarde imposibile, Bianca le reamintește mamelor că este în regulă să ceară ajutor și să își exprime vulnerabilitățile.

Foto: Instagram

Urmărește-ne pe Google News