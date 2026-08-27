Andreea Raicu, mai sinceră ca niciodată despre sacrificiile făcute pentru a arăta tânără și suplă: „Înfometare și botox la 20 de ani”

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Andreea Raicu a abordat subiectul presiunii din partea societății asupra femeilor și a faptului că acestea sunt condiționate să arate impecabil și să rămână tinere mereu. Vedeta a abordat deschis tema îmbătrânirii și a vorbit despre lucrurile pe care le-a făcut în trecut în încercarea de a fi perfectă.

Andreea Raicu,dezvăluiri despre sacrificiile făcute pentru a arăta bine

Odată cu trecerea timpului, femeile sunt presate să facă tot felul de intervenții și apeleze la o mulțime de lucruri, inclusiv operații estetice, pentru a arăta bine. Dorința nu vine doar din sentimentul de a fi mereu cea mai bună variantă a lor, ci și din cauza presiunii pe care societatea o pune pe felul în care ar trebui să arate o femeie.

Vedeta a vorbit despre cum a încercat, de-a lungul timpului, să se încadreze în tiparele impuse de industria showbizului din România.

Ea a recunoscut că a debutat în televiziune de la o vârstă foarte fragedă și s-a lăsat influențată de mediul profesional și de presiunea societății. Andreea Raicu și-a injectat pentru prima oară botox la doar 20 de ani.

Citește și: Andreea Raicu, mărturisiri despre perioada cumplită prin care a trecut: „Pur și simplu cedase. Abia mai târziu am înțeles de ce”

„Nu mi-e rușine s-o spun. Am făcut prima dată botox la 20 și ceva de ani. Am fost cu o prietenă care voia să își facă și m-a convins să îmi injecteze și mie „serul magic”. Mi-am „înghețat” fața total, ceea ce mi s-a părut îngrozitor, mai ales că sunt o persoană foarte expresivă când vorbesc, și dintr-odată m-am simțit complet blocată.

Citește și: Matei Stratan, prima declarație după ce s-a speculat că formează un cuplu cu Andreea Raicu

Dar așa făcea toată lumea în jurul meu, părea normal, aproape obligatoriu, așa că am continuat o perioadă, mai ales că lucram în televiziune și din cauza fotofobiei mă încruntam continuu la telespectatori. Până când, la un moment dat, am renunțat”, a scris Andreea Raicu într-o postare pe Instagram.

A făcut foamea pentru a fi slabă

Ea a recunoscut că s-a înfometat ca să fie cât mai slabă și să arate bine pe micile ecrane. Cu toate că nu a fost forțată să facă asta, trendurile și presiunea mediului în care lucra au fost motivele care au făcut-o să recurgă la astfel de metode de slăbit, deloc sănătoase și care pot pune în pericol viața.

„Ca să nu mai spun dietele speciale (în traducere „înfometare”), ca să fiu foarte slabă, convinsă că asta însemna să fiu suficientă și, bineînțeles, perfectă. Nu m-a forțat nimeni direct. Dar lumea în care am crescut mi-a arătat, constant, că tinerețea — și o anumită formă a corpului — sunt moneda cea mai valoroasă pe care o poate avea o femeie. Și că, odată ce începe să scadă, valoarea ta scade odată cu ea”, a mai spus Raicu.

Acum, Andreea Raicu spune că nu a renunțat la botox și în continuare are grijă de ea, însă acum optează o singură dată pe an la o injectare minimă, care nu șterge expresiile feței, ci doar o ajută să își mențină tenul sănătos și lipsit de riduri de expresie.

Urmărește-ne pe Google News