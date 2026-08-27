Andrei Rotaru, de la Insula Iubirii, totul despre diagnosticul primit după ce a fost internat la Spitalul Obregia: „Nu știu cum au ajuns la această concluzie” 

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Andrei Rotaru a vorbit despre episodul în care a fost internat la Spitalul de Psihiatrie Alexandru Obregia. El a dezvăluit ce diagnostic a primit de la medici. Mai mult, fostul concurent Insula Iubirii a povestit că a fost sedat.

Adevărul despre internarea la Obregia a lui Andrei Rotaru

Fostul concurent Insula Iubirii a stat 10 zile internat la psihiatrie El a făcut declarații despre perioada dificilă prin care a trecut și a dezvăluit ce diagnostic a primit din partea medicilor.

Totul a fost relatat într-un episod din Insula Iubirii: Reuniuni, când Andrei a vorbit despre cum fosta lui parteneră, Cristina Petre, a fost cea care a chemat Poliția când a dispărut de acasă, iar de acolo a pornit totul.

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Recent, Andrei a fost invitat un podcast, unde a vorbit despre diagnosticul pe care medicii i l-au pus. Specialiștii au spus că acesta ar suferi de tulburare bipolară.

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„Am stat 10 zile acolo, sedat. Spre final, mi-am dat seama că o să merg la doamna doctor și o să o întreb: ‘Ce probleme am eu? Pe ce bază am diagnosticele astea?’. Mi-au pus diagnosticul de tulburare bipolară. Nu știu cum au ajuns la această concluzie, fiindcă ei mi-au pus diagnosticul ăsta din prima zi în care am ajuns acolo”, a declarat Andrei Rotaru, în cadrul podcastului lui Bursucu.

Cum a ajuns internat la psihiatrie

Andrei Rotaru și Cristina Petre au participat la Insula Iubirii: Reuniuni, acolo unde au vorbit, pe rând, despre episodul internării acestuia la Obregia.

Se pare că fostul concurent ar fi dispărut de acasă, iar când a fost găsit de către autorități, ar fi devenit agitat. Cristina Petre a spus că a fost solicitată intervenția unui echipaj de ambulanță, iar Andrei a ajuns la Spitalul Obregia.

El a povestit în podcastul la care a participat despre cum s-a întâmplat totul și cum a fost imobilizat, încătușat și sedat.

„M-au strangulat, mi-au pus cătușele și m-au băgat în salvare. Fără discuții. Toți stăteau afară, atât de mult m-au ajutat… Am țipat să mă ajute și pe mine cineva. M-au sedat și după trei zile m-am trezit în scaun cu rotile. Nu mai știam cine sunt. Trebuia să mănânc la o masă cu cineva. Era o cană de tablă, o felie de pâine și o măslină. Traumă mai mare de atât nu se poate. După care, luat, dus în cameră și aruncat cu oameni care aveau nevoie. Și stai Andrei închis acolo. Fă un duș cu apă gheață și aruncă cearșaful pe tine. Vin medicii și te întreabă dacă ești bine, după ce te-au sedat trei zile. Nu vreți să trăiți așa ceva”, a mai spus Andrei Rotaru.

El a povestit cât de dificilă și traumatizantă a fost experiența de la spitalul de psihiatrie. Mai mult, acesta a spus că nu înțelege pe ce bază i-a fost pus diagnosticul, care a venit la doar câteva ore de când a fost internat.

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