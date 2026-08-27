Paula Seling, mărturisiri rare despre bărbatul din viața ei după succesul de la Mamaia. „Nu am avut intenția de a-l ‘ține ascuns’ pe omul meu! Sunt atât de mândră de el!”

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Paula Seling a facut dezvăluiri noi despre actuala sa relație, după ce victoria obținută la Festivalul Mamaia cu piesa „Ești mai mult” — compusă alături de Alexandru Gorgos și interpretată de Olga Gorcinschi — a adus în atenția tuturor povestea de dragoste dintre ea și compozitor.

Artista a decis să vorbească deschis despre partenerul ei de viață, asumându-și cu bucurie trăirile, dar criticând ferm tendința presei de a pune viața personală mai presus de Performanța muzicală.

„Nu am avut nicio clipă intenția de a-l ‘ține ascuns’ pe omul meu”

Deși victoria ar fi trebuit să fie un moment de sărbătoare deplină pentru întreaga echipă, reacția presei și a publicului a lăsat un gust amar. Paula Seling și-a exprimat public mâhnirea față de ușurința cu care interesul general s-a mutat de la valoarea actului artistic la speculații de natură personală.

„Mă încearcă, dincolo de bucuria acestor zile, și o tristețe. Tristețea de a vedea cât de ușor reușește o parte din societatea noastră să mute lumina de pe ce a făcut un om pe întrebarea ‘cu cine este acel om?’. Nu am avut nicio clipă intenția de a-l ‘ține ascuns’ pe omul meu. Dimpotrivă. Sunt atât de mândră de el, încât mi-aș fi dorit ca o țară întreagă să vorbească despre ceea ce am reușit împreună”, a mărturisit artista pe rețelele sociale.

Valoarea muncii din spatele scenei

Subliniind importanța pe care un astfel de premiu o are în cariera unui compozitor, cântăreața a reamintit că un trofeu reprezintă punctul culminant al unui proces lung și obositor, presărat cu sacrificii pe care publicul rareori le vede.

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„Pentru un compozitor, un asemenea trofeu înseamnă enorm. În spatele lui sunt ani de muncă, nopți de creație, îndoieli, căutări, sute de alegeri muzicale, emoție, disciplină și dorința aproape încăpățânată de a face ceva care să rămână. Mi-aș fi dorit să se vorbească despre asta. Despre muzică, despre piesă, despre interpretarea magistrală a Olgăi”, a explicat Paula Seling.

Artista a punctat că nu intenționează să își mascheze trăirile sau să se ferească de privirile celor din jur, însă refuză categoric ca întreaga sa activitate profesională și identitate să fie rezumate doar la capitolul sentimental.

„Nu mă rușinez cu iubirea mea. Nu o ascund. Nu o neg. Din contră, sunt fericită și recunoscătoare pentru ea. Dar refuz să cred că aceasta este singura poveste care merită spusă despre noi. Pentru că, înainte de orice titlu spectaculos, există doi oameni care muncesc împreună, creează împreună, se provoacă, se sprijină și încearcă să lase în urma lor ceva frumos”, a adăugat cântăreața.

Un apel la profunzime și respect

În finalul intervenției sale, Paula Seling a îndemnat publicul să privească dincolo de suprafață și să permită muzicii să rămână adevăratul protagonist al acestui moment de succes.

„Aș vrea să nu lăsăm zgomotul curiozității să acopere muzica. Poate că și acesta este unul dintre sensurile cântecului nostru: ‘suntem mai mult decât ceea ce se vede la suprafață’. Suntem mai mult decât un titlu, mai mult decât o fotografie sau întrebarea ‘cu cine?’. Uneori, întrebarea care merită cu adevărat pusă este: ‘Ce ai lăsat frumos în urma ta?’”, a încheiat artista.

Foto – Facebook / Instagram

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