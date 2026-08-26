Olivia Cucoș a devenit mamă. Prezentatoarea Tv a postat primele imagini cu fetița ei, Elisabeth 

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Olivia Cucoș a devenit mamă pentru prima dată. Prezentatoarea TV originară din Republica Moldova a adus pe lume o fetiță, pe care a numit-o Elisabeth. Micuța s-a născut pe 19 august, la ora 12:00, însă proaspăta mamă a ales să păstreze vestea pentru ea câteva zile, anunțând nașterea abia în această săptămână.

Prezentatoarea Tv care a devenit mamă în secret

Olivia Cucoș și Denis Furtună au devenit părinți pentru prima oară. Familia celor doi s-a mărit odată cu venirea pe lume a noului membru, micuța Elisabeth.

Vedeta a postat un clip în care apare ținându-și bebelușul în brațe, înconjurate de flori și fotografii cu cele două.

Olivia Cucoș a dezvăluit și numele pe care l-a ales pentru fiica ei. Aceasta se numește Elisabeth, iar urmăritorii au felicitat-o pe proapsăta mămică.

Soțul ei i-a făcut cadou o brățară din aur, iar micuța a primit prima ei pereche de cercei.

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Ea a vorbit public despre sarcină când era gravidă în șase luni, preferând să țină ascuns acest moment de ochii publicului. După ce a făcut publică vestea că este însărcinată, ea și-a ținut fanii la curent.

Pe 19 august, prezentatoarea Tv a dat naștere primului său copil. Vestea vine la șase luni după căsătoria cu Denis Furtună, cei doi căsătorindu-se pe 14 februarie.

Cum a fost cerută în căsătorie

Prezentatoarea Tv a fost cerută în căsătorie anul trecut, la Palatul Mogoșoaia, într-un cadru foarte romantic. Denis Furtună este fotbalist și joacă la CS Tunari. Cei doi au devenit părinți pentru prima oară și au împreună o fetiță perfect sănătoasă.

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”Relația noastră are deja un an frumos, plin de emoții, descoperiri și echilibru. Îl numesc un an de poveste, pentru că exact asta a fost, o poveste pe care am ales să o trăim cu discreție și maturitate. Am preferat să nu o facem publică până nu am fost siguri că avem planuri serioase și că ceea ce construim este pe termen lung.

Totul s-a întâmplat într-un mod foarte natural și emoționant. Prima dată m-a cerut de ziua mea, în septembrie, un moment care m-a luat complet prin surprindere.

Recunosc, la început am crezut că glumește, că e doar un gest simbolic. Însă câteva săptămâni mai târziu, mi-a făcut o cerere adevărată, de data aceasta cu un inel nou și o atmosferă de vis, la Palatul Mogoșoaia. A fost o zi magică, una din acele amintiri care rămân pentru totdeauna în inimă.

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