Olivia Cucoș a devenit mamă. Prezentatoarea Tv a postat primele imagini cu fetița ei, Elisabeth 

Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.
Olivia Cucoș a devenit mamă pentru prima dată. Prezentatoarea TV originară din Republica Moldova a adus pe lume o fetiță, pe care a numit-o Elisabeth. Micuța s-a născut pe 19 august, la ora 12:00, însă proaspăta mamă a ales să păstreze vestea pentru ea câteva zile, anunțând nașterea abia în această săptămână.
Ea a vorbit public despre sarcină când era gravidă în șase luni, preferând să țină ascuns acest moment de ochii publicului. După ce a făcut publică vestea că este însărcinată, ea și-a ținut fanii la curent.
Pe 19 august, prezentatoarea Tv a dat naștere primului său copil. Vestea vine la șase luni după căsătoria cu Denis Furtună, cei doi căsătorindu-se pe 14 februarie.
Cum a fost cerută în căsătorie
Prezentatoarea Tv a fost cerută în căsătorie anul trecut, la Palatul Mogoșoaia, într-un cadru foarte romantic. Denis Furtună este fotbalist și joacă la CS Tunari. Cei doi au devenit părinți pentru prima oară și au împreună o fetiță perfect sănătoasă.
”Relația noastră are deja un an frumos, plin de emoții, descoperiri și echilibru. Îl numesc un an de poveste, pentru că exact asta a fost, o poveste pe care am ales să o trăim cu discreție și maturitate. Am preferat să nu o facem publică până nu am fost siguri că avem planuri serioase și că ceea ce construim este pe termen lung.
Totul s-a întâmplat într-un mod foarte natural și emoționant. Prima dată m-a cerut de ziua mea, în septembrie, un moment care m-a luat complet prin surprindere.
Recunosc, la început am crezut că glumește, că e doar un gest simbolic. Însă câteva săptămâni mai târziu, mi-a făcut o cerere adevărată, de data aceasta cu un inel nou și o atmosferă de vis, la Palatul Mogoșoaia. A fost o zi magică, una din acele amintiri care rămân pentru totdeauna în inimă.