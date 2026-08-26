Laura Cosoi, detalii despre botezul celei de-a cincea fetițe. Evenimentul de la Maramureș va ține trei zile. Cine va cânta

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Laura Cosoi își botează mezina, Nina, în acest weekend în Maramureș, locul de suflet al familiei. Evenimentul va ține trei zile și va include obiceiuri tradiționale și un mix culinar, cu invitați din țară și străinătate.

Laura Cosoi, detalii despre botezul celei de-a cincea fetițe

Laura Cosoi și soțul său, Cosmin Curticăpean, sunt gata să sărbătorească un nou moment special. Weekendul acesta, în Maramureș, mezina familiei, Nina, va fi botezată într-o atmosferă de poveste, cu respectarea unei tradiții dragi cuplului. „Facem botezul tot în Maramureș, acolo unde am repetat figura de patru ori la celelalte fetițe, acum e a cincea oară. Ne place aici zona asta… E o zonă foarte frumoasă, autentică, are legătură cu valorile noastre, cu principiile de viață”, a declarat vedeta, Antena Stars, potrivit Spynews.

Locația aleasă nu este întâmplătoare: Maramureșul are o semnificație aparte pentru Laura și familia ei. Aici au fost organizate și botezurile celorlalte patru fetițe, Rita, Vera, Lara și Aida. Maramureșul, cu peisajele sale idilice și tradițiile autentice, este locul unde vedeta și soțul ei se simt cel mai aproape de rădăcinile lor și de valorile pe care doresc să le transmită copiilor.

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Se va servi mâncare tradițională și mâncare italienească

Evenimentul va fi sărbătorit așa cum se cuvine, timp de trei zile, cu invitați speciali, mâncăruri alese și momente artistice inedite. Printre invitați se numără prieteni apropiați, membri ai familiei, dar și oaspeți veniți special din străinătate pentru a fi alături de micuța Nina. „Este un botez nici mare, nici mic, aș spune eu, cu oameni dragi care vin să fie alături de noi pentru Nina. Cu mâncare tradițională, dar și italienească, adică facem așa un mix, nu totul tradițional. Vor fi foarte mulți prieteni care sunt plecați din România și iată că de data asta vor fi alături de noi”, a adăugat Laura.

Cine va cânta

Un alt element care dă o notă specială evenimentului este prezența lui Andrei Petreuș, fiul unuia dintre celebrii frați Petreuș, care va întreține atmosfera cu muzică tradițională. „Va fi prezent chiar și Andrei Petreuș, care este băiatul unuia dintre cei doi frați Petreuș. În trecut, a fost acum opt ani de zile la botezul Ritei, împreună cu tatăl lui. Iată că acum păstrăm cumva tradiția asta”, a spus Laura Cosoi.

De la muzica autentică maramureșeană la mixul de preparate tradiționale și internaționale, fiecare detaliu al evenimentului a fost atent gândit pentru a crea o experiență unică și memorabilă. Laura și Cosmin își doresc ca invitații lor să se bucure de o sărbătoare de neuitat, în inima uneia dintre cele mai frumoase regiuni ale României. Și, cum evenimentul va avea loc sub cerul liber, cu siguranță magia locului va completa atmosfera.

Foto: Instagram

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